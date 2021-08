Es gibt wieder neue Mallorca-Folgen von „Goodbye Deutschland“, mit Material, das in den vergangenen Monaten gedreht wurde. Zum Beispiel bei Daniela Büchner. Zu sehen ist die neue Folge am Montag (2.8.) um 20.15 Uhr, wie gewohnt auf dem Sender Vox. Büchner gibt die Faneteria ab, das Lokal, das sie einst zusammen mit Jens eröffnet hatte. „Das Ende einer kleinen Ära“, heißt es in der Programmvorschau. „Und: Nach vier Jahren in Cala Millor zieht die Fünffachmama um. Das neue Zuhause hat sie ohne die Kinder besichtigt. Das wird sich rächen …“

Außerdem geht es in der Folge um Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die (zumindest in dem Format) vor der Eröffnung ihres neuen Restaurants stehen. Die MZ hatte bereits von der Eröffnung des Martiki berichtet.

Auch um das in Cala Millor ansässige Paar Mark und Licia Wycislik wird es in der neuen Folge gehen. „Die Krise - sie trifft viele Mallorca-Auswanderer nicht nur finanziell. Sondern auch mitten ins Herz“, so der Privatsender. „Bis vor anderthalb Jahren waren Mark und Licia glückliche und erfolgreiche Gastronomen. Jetzt führen sie eine Fernbeziehung. Mark muss nach Deutschland pendeln, um Geld zu verdienen.“ /sw