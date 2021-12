Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Mallorca-Auswanderin Peggy Jerofke befindet sich nach einer Brust-Operation derzeit noch in der Schweiz. "Es geht mir gut" – mit diesen Worten und einem Foto ihrer frisch operierten bedeckten Brüste meldete sich die TV-Auswanderin und Gastronomin am Dienstag (7.12.) bei ihren Fans in dem sozialen Netzwerk Instagram.

Schon seit einiger Zeit spielte Jerofke mit dem Gedanken, ihre Brüste machen zu lassen. Nachdem sie Tochter Josephine fast drei Jahre lang gestillt hatte, hat sich doch einiges verändert, so die Auswanderin. Nun hat sie sich den Veränderungswunsch also wahrgemacht. Auch ihr Mann Steff Jerkel hat sich bezüglich der Operation schon gemeldet: "Ich hoffe, dass alles gut geht. Das war nicht mein Wunsch. Peggy wollte etwas verändern", wird er auf der Seite des Formats "Goodbye Deutschland" auf Instagram zitiert. Der Klempner und die Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau leben seit 14 Jahren auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. Die Fans konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das Martiki, das sich derzeit in der Winterpause befindet. Bis vor Kurzem waren die Auswanderer noch in dem RTL-Reality-Format "Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" zu sehen. Sie landeten auf dem dritten Platz.