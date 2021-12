Die aus "Goodbye Deutschland" bekannte TV-Auswanderin Daniela Büchner hat in einer Fragerunde auf Instagram durchblicken lassen, dass es eine neue Liebe an ihrer Seite gibt. Mit ganz konkreten Details zu ihrem "Mr. X.", wie sie ihn nennt, hielt sich die fünffache Mutter jedoch zurück. "Ich kann eure Neugier verstehen, aber ich möchte die Kennlernphase für mich genießen", teilte sie ihren Followern mit.

Ob der neue Mann auch auf Mallorca lebe, offenbarte Büchner zwar noch nicht, sie erzählte aber, "Mr. X." wohne an einem sehr schönen Ort. Eine Sache machte die 43-Jährige dann doch klar: Ihr neuer Traummann sei kein Promi.

Weitere Fragen beantwortete Büchner nicht, auch nicht gegenüber der MZ.

Im Herbst 2020 hatte sich Büchner erstmals nach dem Tod ihres Mannes wieder auf eine Beziehung eingelassen. Die Liebe zwischen Schlagersänger Ennesto Monté und ihr hielt jedoch nicht lange, und sie trennten sich im März 2021 wieder. Seitdem war es ruhig um das Liebesleben der Auswanderin. Jetzt aber scheint es einen neuen Mann in ihrem Leben zu geben. Die Frage, wie sie Weihnachten feiern würde, beantwortet Büchner bei Instagram mit der Aussage "vielleicht mit Mr. X."

Bekannt geworden ist Daniela Büchner an der Seite von Jens Büchner durch das Vox-Auswandererformat "Goodbye Deutschland". Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca an Lungenkrebs.

Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen nun fünfjährigen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Erst vor Kurzem war die Sorge groß, als bei einer gynäkologischen Untersuchung erhöhte Tumormarker festgestellt wurden. Schon kurze Zeit später wurde der Krebsverdacht aber wieder ausgeräumt.