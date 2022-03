Nachdem im Februar bekannt geworden war, dass Horst Blum die einstige Faneteria der Familie Büchner in Cala Millor weiter betreiben wird, sind nun neue Details bekannt geworden. Das Café für „Goodbye Deutschland“-Fans soll um den 8. April eröffnen. „Am 16. ist dann die offizielle Eröffnung mit Tamtam und Promis“, so Blum, der 2013 auf die Insel gekommen ist. Bis dahin sollen Team und alle Abläufe eingespielt sein. Im MZ-Interview betont der 60-Jährige mehrmals, dass er ein guter und „echter“ Freund des verstorbenen Auswanderers Jens Büchner war – und zwar schon bevor Büchner sich als Sänger und Gastronom einen Namen machte. 2014 arbeitete Blum als Betriebsleiter des „Hofbräuhaus Traunstein – Malle olé“ an der Playa de Palma. Hier soll er Büchner zu wöchentlichen Auftritten verholfen haben.

Seit Jens Büchners Tod im November 2018 hatte Blum großes Interesse, den Laden zu übernehmen. Doch zunächst führte Jens Büchners Witwe Danni das Lokal weiter, wobei sie von Tamara und Marco Gülpen unterstützt wurde. Im Mai 2021 übernahmen dann die „Goodbye Deutschland“-Kollegen Caro und Andreas Robens und machten mit ihren Franchise-Nehmern Kim Beeker und Ercan Ayebe das „Iron Diner“ daraus. Schon im August stiegen die Robens wegen Differenzen wieder aus dem Projekt aus. Im Herbst sah Blum bei einem Besuch dann, dass das Lokal leerstand und sah seine Chance gekommen. Neuer Name: "FanCafeTeria" Für sein neues Projekt holte er als Partner noch den Unternehmer Arno Pfaffendorf mit ins Boot. Gemeinsam eröffnen die beiden nun das „FanCafeTeria“. „Wir unternehmen eine Zeitreise zurück ins Jahr 2019“, verspricht Blum. Als Farben sollen wie zu Büchners Zeiten Türkis, Pastell- oder Creme-Farben dominieren. „Jens bekommt wieder seine eigene Ecke, mit dem Fischernetz, an das Besucher ihre Fotos mit ihm heften können.“ Zudem schaue der Sänger „aus einer Wolke vom Himmel herunter“, so der Kölner, der noch keine Fotos vom Inneren des Lokals herausrücken will. Auch die Geschichten anderer „Goodbye Deutschland“-Auswanderer können Besucher dort bald nachlesen. Zu Essen gibt es etwa überdimensionale Hotdogs mit besonderen Saucen und Dips. „Jeder, der bestellt, wird ihn erst einmal fotografieren und um die Welt schicken“, kündigt Blum etwas übermütig an. C/. Binicanella, 16, Cala Millor, Eröffnung: 16. April, ab 11.11 Uhr, danach: täglich 11–0 Uhr