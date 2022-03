Die TV-Sendung "Kampf der Realitystars" auf RTL II geht am 13. April in die dritte Staffel. Moderiert von Cathy Hummels treten dabei mehr oder weniger bekannte Menschen aus TV und Internet an einem Traumstrand in Thailand gegeneinander in verschiedenen Challenges an.

Immer wieder stoßen neue Teilnehmer zur Gruppe dazu, die in einem traditionellen thailändischen Pavillon (Sala) wohnt. Dabei kann sich niemand sicher fühlen: Die Neuankömmlinge haben auch gleich die Macht und können entscheiden, wer an dem Tag rausgewählt wird. Am Ende winkt dem Gewinner ein Preisgeld von 50.000 Euro. Iris Klein und Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein Neben Influencerin Yeliz Koc, Kultbauer Schäfer Heinrich und TV-Astrologe Malkiel Rouven Dietrich sind in diesem Jahr auch zwei Mallorca-Auswanderer dabei: Iris Klein wurde vor allem über ihre Tochter Daniela Katzenberger bekannt. Klein war 2018 auf die Insel gezogen und hatte sich an mehreren kurzlebigen Projekten in der Gastronomie versucht. Im Laufe ihrer Karriere im Reality-TV hat sie unter anderem am "Dschungelcamp" im Jahr 2013 und - gemeinsam mit ihrem Mann Peter Klein - an der Sendung "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" vor zwei Jahren teilgenommen. Fast wäre der Auftritt Iris Kleins in der Sendung geplatzt, da sie kurz vor dem Dreh positiv auf Corona getestet worden war. Die Produktion entschied, dass sie später zu der Gruppe dazustoßen konnte. Auch TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein ist dabei. Der Unternehmer, der durch Adoption zu seinem Adelstitel kam, lebt seit 1994 auf der Insel und hat sich unter anderem im Immobilienbereich betätigt. Im Laufe seiner TV-Karriere war er unter anderem bei "Goodbye Deutschland" und "Promi Big Brother" dabei. Die dritte Staffel der Wettkampfsendung läuft mittwochs um 20.15 Uhr. Es ist nicht das erste Mal, dass Teilnehmer aus Mallorca an der Sendung teilnehmen. So haben an vorherigen Ausgaben unter anderem die Sängerin Loona, "Goodbye Deutschland"- Auswanderer Steff Jeckel, Barbetreiberin Krümel "Marion Pfaff", Schauspieler Willi Herren und Xenia Prinzessin von Sachsen beteiligt. /pss