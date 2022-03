Seit einem Wasserschaden 2019 konnte der aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Patrick Lorenz seine Würstchenbude an der Playa de Palma nicht mehr öffnen. Während der Pandemie hat der dreifache Familienvater daher versucht, das Geschäft ins Internet zu verlagern. Derzeit ist Lorenz zwar weiterhin auf der Suche nach einem Alternativlokal, in die Saison 2022 startet er etwas verspätet aber vor allem mit einem neuen Projekt:

Champagner-Partys mit Live-DJ und Koch

Lorenz will künftig in Mallorcas Nobelhäfen, Port Adriano, Port d'Andratx und Puerto Portals Champagner-Partys mit Live-DJ und gehobenem Catering auf Yachten anbieten. "Man mietet eine Yacht, geht morgens schon aufs Boot und kann dann dort Halligalli machen. Das billigste Essen wird ein Rinderfilet sein und es wird einen Live-Koch geben", so Lorenz zur MZ. Schon im Juni wolle er mit seiner Geschäftsidee durchstarten. Das Buchungsportal wird schon Ende April online gehen. "Crazy tours" soll das neue Angebot heißen, für das es noch endgültig die Namensrechte abzuklären gilt.

Das "Würstchenbusiness" soll trotzdem weiterlaufen, sobald ein neues Lokal oder neue Franchise-Nehmer gefunden sind, aber es soll etwas Neues hinzukommen. "Ich war sechs Jahre lang in dem gleichen Business tätig. Man muss weiterdenken. Mallorca und die Playa sind eben auch nicht mehr wie das, was sie vor der Pandemie waren. Man muss sich neu erfinden, etwas Neues wagen", findet Lorenz.

Die Idee für sein neues Geschäft sei dem Auswanderer schon 2018 gekommen. Damals war er ab und an selbst auf Yacht-Partys eingeladen, fand sie, so wie sie organisiert waren, aber eher unspektakulär. "Es gab keinen Live-DJ und auch kein Catering. Es waren eher keine Events, auf die man unbedingt jede Woche wieder gehen will", erinnert sich Lorenz, der weiterhin Teil von "Goodbye Deutschland" ist.

Zwei Sendungen wurden schon abgedreht, die noch ausgestrahlt werden müssten, verrät der Auswanderer, der enthusiastisch aber auch realistisch in sein neues Projekt startet: "Keiner weiß, wie die Saison laufen und wie viele Leute kommen werden. Haben sie überhaupt Geld, um auswärts essen zu gehen oder Veranstaltungen zu besuchen?", fragt sich Lorenz. Er fange mit der Idee beinahe bei Null an.

Mehr Zeit in Deutschland mit der Familie

Patrick Lorenz lebt seit 2015 einen großen Teil des Jahres auf Mallorca, während Frau Anja in Frankfurt die drei Kinder großzieht und mal mehr, mal weniger unter seinem Auswanderertraum leidet. Die Spannungen, für die Lorenz' Mallorca-Leben sorgt, werden in dem Format immer wieder thematisiert.

Zumindest eine gute Sache hatte die Pandemie für seine Familie: "Vor der Pandemie war ich acht Monate auf Mallorca, vier in Deutschland. Derzeit fliege ich nur alle zwei Wochen mal für zwei Tage auf die Insel und bin überwiegend bei meiner Familie", so Lorenz. Die viele Zeit zusammen haben seiner Frau Anja und den drei Kindern und ihm gut getan, aber man sei sich auch auf dei Nerven gegangen.