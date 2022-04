Die TV-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen, die man aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" kennt, starten in ihrem Hostal Playa de Palma mit einer Besonderheit in die Saison 2022: Am Freitag (1. April) eröffnen sie in ihrem Hostal Playa de Palma eine Cocktailbar. Die 19-Zimmer-Unterkunft ist, in Außer-Pandemie-Zeiten, zwar sogar ganzjährig geöffnet, die Cocktailbar ist für das Paar jedoch eine Premiere.

Pünktlich zur Eröffnung ist zumindest schon Auswanderin Tamara Gülpen mit dem gemeinsamen Sohn des Paares auf der Insel. Ihr Mann Marco kommt dann am 7. April nach, wie er der MZ am Telefon erzählt, da er in Deutschland noch zu tun hat.

Mit den bisherigen Buchungszahlen ist das Paar überaus zufrieden. "Eigentlich trudeln die Buchungen bei uns erst ab Mitte / Ende April ein. Dieses Jahr sind wir zum ersten Mal nach vielen Jahren vom 1. bis 10. April schon komplett ausgebucht", freut sich Marco Gülpen, der die vielen Buchungen mit dem Opening des Megaparks am 7. April in Verbindung bringt.

Am 7. Mai planen die Auswanderer selbst ein offizielles Opening – auch, um ein Jubiläum zu feiern. Die diesjährige Saison ist bereits die elfte für Auswanderer Marco Gülpen. "Wir wollten eigentlich vergangenes Jahr etwas Größeres zum 10-Jährigen machen, doch durch die Pandemie ist das Jubiläum ausgefallen. Daher ziehen wir nun im Mai nach", so Gülpen.

In dem Vox-Format konnte man zuletzt sehen, wie die Familie von ihrer alten Wohnung an der Playa in eine größere ein paar Straßen weiter gezogen ist. "Die alte Wohnung haben wir behalten, damit wir dort Freunde und Verwandte wohnen lassen können. In der neuen haben wir eine riesige Terrasse. Hier fühlen wir uns wohler", so Marco. In der Vox-Folge sah man auch, wie im Erdgeschoss des Hostals die Cocktailbar eingerichtet wurde. Dabei gab es zwischen dem Paar immer wieder Unstimmigkeiten. Die Geschmäcker über Lampen und Sitzgelegenheiten der beiden gingen offenbar auseinander.

Marco Gülpen hat das Hostal Playa de Palma im Jahr 2012 gegründet. Das Paar pendelt mit dem gemeinsamen Sohn Giulio zwischen Deutschland und Mallorca. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria involviert. Neben dem Hostal Playa de Palma suchen die Gülpens derzeit noch Fincas mit Lizenz zur Ferienvermietung. So will sich das Paar ein zweites Standbein aufbauen.