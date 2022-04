Erst im Oktober 2021 sind die Influencer Sebastian Barfels (Seba) und Sarah Wagner nach Mallorca ausgewandert und leben seither in Cala Millor. Begleitet wurden auch sie dabei vom Kamerateam des Vox-Formats "Goodbye Deutschland". Im Gegensatz zu vielen anderen Auswanderer-Kollegen hat das Paar auf der Insel kein Lokal eröffnet, sondern verdient sich sein Geld hauptsächlich durch Kooperationen und Werbung in den sozialen Netzwerken, etwa mit der Sportmarke Oceans Apart oder der Hörbuch-Plattform Bookbeat.

Auf TikTok folgen der 25-Jährigen und dem 31-Jährigen über eine Million Menschen, auf Instagram sind es knapp 110.000. Während das Paar seine Fans auf Instagram vor allem an seinem Alltag teilhaben lässt, sind die Videos auf TikTok eher comedylastig. In einem der letzten etwa – das Paar postet drei bis sechs pro Tag – regt sich Influencerin Sarah Wagner über die nebeneinanderfahrenden Radfahrer auf der Insel auf, die ihr das Überholen schwer machen.

Vom Wetter enttäuscht

Auch das wechselhafte Wetter auf der Insel ist in vielen der Videos Thema. "Es hat den ganzen Winter über so geschwankt. Zudem haben viele Lokale hier im Winter noch geschossen. Oft waren wir daher in unserer Wohnung gesessen und wussten nicht, wie wir so Videos drehen sollen", erzählt Sarah Wagner der MZ. Das Paar stammt aus Düsseldorf, ist daher eher das Stadtleben gewohnt.

Bereut haben die beiden die Auswanderung trotzdem nicht. "Wir lieben die Insel und sind froh, hier sein zu dürfen", so Wagner. Ab und an sei das Paar während der Wintermonate jedoch auch in Deutschland gewesen, um sich um Barfels zweites Standbein zu kümmern. Der 31-Jährige verkauft von dort aus mit seiner Firma Aromakapseln für die Zigarette und E-Shishas. Seit August 2021 leben die Influencer jedoch hauptsächlich von ihrem Wirken in den sozialen Netzwerken.

Vorfreude auf die Sommersaison

"Nach den wechselhaften Wochen freuen wir uns nun umso mehr auf den Sommer, dass die Saison endlich losgeht und die Straßen wieder voller werden", erzählt die 25-Jährige. Das Paar habe mitbekommen, dass viele Follower dieses Jahr auf der Insel Urlaub machen wollen, weil sie sich erhoffen, die beiden Influencer in Cala Millor zu treffen. "Wir haben auch schon ein paar Dinge für sie geplant, können aber noch keine Details dazu verraten", so Wagner. Sicher freuen dürfen sich Fans des Formats jedoch schon auf ein Kennenlerntreffen, das wohl im Juli in der Bar95 stattfinden soll. Mit der Auswanderer-Familie Wienhusen, die die Sportbar betreibt, steht das Paar in engem Kontakt.

Vor allem Sarah Wagner liebt die Nähe zu ihren Zuschauern. "Letztes Jahr, als wir nur hier Urlaub gemacht haben, haben wir jeden Tag schon zwei bis drei Leute hier getroffen. Mittlerweile ist unsere Reichweite weiter gewachsen", so Wagner, die sich sicher ist, dass in diesem Jahr noch mehr Fan-Treffen werden.

"Wir haben zu unserem Follower-Jubiläum von einer Million Fans zudem ein Gewinnspiel veranstaltet und dabei eine Reise nach Mallorca verlost. Die Gewinner kommen nun im Juni und wir verbringen ein Wochenende mit ihnen. Wir gehen zusammen Jetski fahren, leihen uns Roller und erkunden die Insel", so Wagner.

Entscheidung nach einem Jahr

Ob das Paar wirklich langfristig auf Mallorca bleibt, kann es noch nicht sicher sagen. "Wir haben gesagt, dass wir uns nach einem Jahr entscheiden. Doch den letzten Winter kann man nicht wirklich als Maßstab dafür nehmen, ob es uns hier gefällt", findet Wagner.