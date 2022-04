Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Claudia Runggaldier hat 2022 auf Mallorca so viel zu tun wie nie: Wegen der Pandemie darf sie nicht nur die für dieses Jahr sowieso geplanten Hochzeiten organisieren, sondern auch einige Feiern, die 2020 und 2021 hätten stattfinden sollen, aber verschoben wurden. "Wir sind echt am Limit", so die Auswanderin zur MZ am Telefon.

Bekannt wurde die Hochzeits-Planerin unter anderem dadurch, dass sie im Dezember 2020 auf einer Finca in Llucmajor die erneute Hochzeit des Auswanderer-Paares Caro und Andreas Robens plante und dabei von Vox begleitet wurde. Zum zehnten Hochzeitstag wollte sich das Bodybuilder-Paar erneut das Ja-Wort geben. Bei der Feier waren auch einige Prominente zu Gast, etwas Ex-Bachelor Andrej Mangold. Mittlerweile sind die Robens mit Runggaldier sehr gut befreundet – auch weil sie in unmittelbarer Nähe zueinander wohnen. Vor allem bei der Planung der Hochzeit sei die Beziehung der Auswanderer dann aber schnell sehr persönlich geworden.

Auch die Hochzeits-Planerin hat etwas zu feiern

Nach dem Jubiläum der Robens hat Runggaldier in diesem Jahr auch selbst etwas zu feiern: Seit bald zehn Jahren ist sie auf der Insel als Wedding-Planerin tätig. Auf die Frage, ob sie ein besonderes Event dazu organisiere, antwortet die Österreicherin nur: "Wann denn? Ich hab ja keine Zeit. In der Saison gehen meine Brautpaare vor", so Runggaldier, die 2012 mit ihrem Partner und ihrer Tochter nach Mallorca gekommen ist. Ihr mittlerweile neun Jahre alter Sohn wurde auf der Insel geboren.

Die Familie hatte zuvor einige Jahre lang in Kalifornien gelebt. "Wir sind aus familiären Gründe nach Mallorca gezogen, da wir auch wieder näher bei unserer Familie leben wollten", so Runggaldier zur MZ.

Auf Mallorca organisiert die 45-Jährige hauptsächlich Hochzeiten, aber auch Kommunionsfeiern, Geburtstage oder Taufen. Neben ihrer Agentur "Just Married Mallorca" kümmert sich Runggaldier mit ihrem Zweitgeschäft "Flores y más Mallorca" auch um die Deko.

Im Industriegebiet Son Oms hat sie in unmittelbarer Nähe zum Flughafen und der Manacor-Schnellstraße neben dem Büro eine Art Showroom. Hier kann man sich nach vorheriger Terminvereinbarung umschauen und beraten lassen. "Vor Corona waren wir 13 Personen im Team. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich meine Schäfchen wieder zusammenkriege und wie viele es werden", so Runggaldier. Es sei nicht ungewöhnlich, dass sie an einem Tag mal drei Hochzeiten habe.

Gleich Teil zweier Vox-Formate

Auch in dem Vox-Format "Zwischen Tüll und Tränen" war die Auswanderin 2021 bereits zu sehen. "Protagonistin war Caro mit ihrem absolut fabelhaften Kleid", verrät die zweifache Familienmutter, die beim Philosophieren über ihren Job nur so ins Schwärmen kommt. "Was ich am allerliebsten mag, ist, dass ich ausschließlich mit glücklichen Kunden zu tun habe und es um etwas Schönes geht." Manchmal würden sie Freunde fragen, ob ihr das Hochzeits-Business nach all den Jahren nicht zu langweilig wäre. "Es wird tatsächlich nie langweilig, denn keine Hochzeit ist wie die andere."