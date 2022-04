Kurz vor der offiziellen Eröffnung der "FanCafeTeria" in Cala Millor in der einstigen Faneteria am 16. April suchen die neuen Betreiber noch einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin für den Bar-Bereich. "Eine junge Frau aus Deutschland, die sich bei uns beworben hatte, hatte einen schweren Covid-Verlauf und sich daher entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu fahren", erzählt Horst Blum, der die einst das durch das Format "Goodbye Deutschland" weiter bekannt gewordene Bar künftig zusammen mit Arno Pfaffendorf betreibt. Für die erkrankte Mitarbeiterin muss er nun spontan Ersatz suchen.

Die Anforderungen

Bewerber sollten Cocktails und Kaffee zubereiten können und in jedem Fall perfekt Deutsch sprechen. "Es kann gerne etwa auch ein Spanier oder eine Spaniern sein, die gut Deutsch spricht", führt Horst Blum aus. Wenn der Bewerber zusätzlich noch Englisch sprechen kann, sei dies umso besser.

Bewerber können sich per E-Mail an Blum wenden: info@fancafeteria.com.

Vor-Eröffnung verschoben

Das Team besteht derzeit aus sieben Mitarbeitern. "Wir haben zwei Mitarbeiter in der Küche, der Rest arbeitet in den Bereichen Service und Bar", so Blum. Das Personal würde, je nach Jahreszeit und besonderer Daten variieren. "Wir sind uns bewusst, dass es nach Ostern wieder ruhiger werden wird, bis die Saison richtig losgeht", so Blum.

Eigentlich wollte Blum die neue FanCafeTeria schon vor einigen Tagen zumindest "leise" eröffnen, das große Opening war von Anfang an für den 16. April angesetzt.

"Ich gehe fest davon aus, dass es dabei bleibt, auch wenn die 'leise Eröffnung' verschoben wurde, da die Toilette noch nicht rechtzeitig repariert war", so Blum, der das Lokal nun aller Voraussicht nach am Dienstag oder Mittwoch (12./13.4.) aufmachen will. Bis zum offiziellen Opening soll dann alles reibungslos laufen.

Betreiber Horst Blum lebt seit 2013 auf Mallorca. Im MZ-Interview betont der 60-Jährige mehrmals, dass er ein guter und „echter“ Freund des verstorbenen Auswanderers Jens Büchner war – und zwar schon bevor Büchner sich als Sänger und Gastronom einen Namen machte. 2014 arbeitete Blum als Betriebsleiter des „Hofbräuhaus Traunstein – Malle olé“ an der Playa de Palma. Hier soll er Büchner zu wöchentlichen Auftritten verholfen haben.

Seit Jens Büchners Tod im November 2018 hatte Blum großes Interesse, den Laden zu übernehmen. Doch zunächst kamen ihm andere Auswanderer zuvor. Nun hat es also doch noch geklappt. Für sein neues Projekt holte er als Partner noch den Unternehmer Arno Pfaffendorf mit ins Boot. Gemeinsam eröffnen die beiden nun das „FanCafeTeria“. Neben der Erinnerung an Jens Büchner können Besucher auch die Geschichten anderer „Goodbye Deutschland“-Auswanderer in dem Lokal nachlesen. Zu Essen gibt es etwa überdimensionale Hotdogs mit besonderen Saucen und Dips.