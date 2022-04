Das Goodbye-Deutschland-Lokal Red Rubber Duck in Peguera plant für Anfang Mai die Wiedereröffnung nach zwei Jahren Corona-Pause. Gepachtet hat das Lokal nach wie vor Sascha Thielen. Nach der Wiedereröffnung will sich der Auswanderer vor allem auf Cocktails spezialisieren, die Gerichte-Karte eher reduzieren.

Unterdessen zeigt Vox am Montag (18.4.) um 22.55 Uhr eine Folge aus dem Goodbye-Deutschland-Archiv, die im Jahr 2019 gedreht und 2020 erstmals ausgestrahlt wurde. Damals war das Lokal noch offen.

Goodbye Deutschland auf Vox: Branchenneulinge eröffnen Hotel

In der Programmbeschreibung heißt es: "Sascha hat eine Bar auf Mallorca und eine Familie in Deutschland, wo er es aber nie lange aushält. Die Geburt seines zweiten Kindes erlebt Sascha als Zaungast. Kurz danach will er wieder weg nach Mallorca."

Auch in der Folge sind die beiden Auswanderer Yvette und Georg Nowak. Sie haben nur sechs Wochen Zeit, um aus einer riesigen Baustelle ein Hotel zu zaubern. Georg war in Köln Reifenhändler, Yvette Heilpraktikerin und Therapeutin. Jetzt müssen sie als Branchenneulinge ein Hotel leiten.