"Ich war ein schüchternes Kerlchen", beschreibt Sohel Abdoulkhanzadeh seinen Start auf Mallorca vor zehn Jahren. Wenn man den 34-Jährigen heute so sieht, mag man es kaum glauben. Selbstbewusst posiert der Wirt der Cocktailbar "Chucca" an der Playa de Palma für Selfies mit dem Partyvolk und hat keine Probleme, mit fremden Leuten zu quatschen. Früher sei das nicht so gewesen, meint der Auswanderer, der einem breiten Publikum durch die TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt ist.

Mit 12 Jahren ins Wohnheim

Abdoulkhanzadeh kommt aus Hannover. "Als Kind spürte ich eine Leidenschaft für die Gastronomie und den Sport. Dadurch fand ich einen Weg, mich von Problemen in der Familie abzulenken. Mein Vater wollte in den Iran zurückkehren. Ich wollte aber nicht mit." So kam der Jugendliche mit zwölf Jahren in eine betreute Wohngruppe. "Mit 16 Jahren habe ich mir dann meine erste eigene Wohnung gesucht."

Als Promoter nach Cala Ratjada

Nachdem der Jugendliche sich anfangs im Boxen versuchte, wechselte er zum Fußball, wo er es sogar bis in die Landesliga schaffte. Er verdiente sich die Miete anfangs als Barkeeper in einer Großraumdisko in Hildesheim und machte dann eine Lehre zum Restaurantfachmann. "Ich war introvertiert und wollte rauskommen aus dem Loch", sagt er. Daher nahm er 2012 einen Job als Promoter in Cala Ratjada an. "Dafür muss man offen und extrovertiert sein. Das hat in der ersten Woche so gar nicht geklappt."

Während seine Kollegen täglich an die 15 Kunden gewannen, stand bei dem Neuling am Ende des Abends eine große Null. „Es brauchte etwas Anlaufzeit bis ich merkte, dass ich nicht viel mehr als ein Nein zu verlieren hatte." Es machte Klick und der Deutsche arbeitete sich sogar zum Chef der Promoter hoch.

Chance als DJ genutzt

Danach ging es erstmal auf hoer See weiter. Der Auswanderer nahm ein Angebot an, um auf einem Aida-Schiff zu arbeiten und Cocktails zu mixen. Nebenbei legt Abdoulkhanzadeh Musik auf. "Hauptsächlich Black & RnB, House und kommerzielle Musik. Als ich nach einer langen Tour mit der Aida nach Cala Ratjada zurückkehrte, fiel in der Diskothek Billys plötzlich der DJ aus und ich bin durfte einspringen. Der Chef war so begeistert, dass ich von nun an die ganze Saison dort arbeiten durfte und tagsüber auch auf einem Partyboot Musik gemacht habe.“

Der Deutsche pendelte nun zwischen Hannover und Mallorca. Die Geschäfte liefen so gut, dass er sogar eine eigene Promo-Agentur in Cala Millor eröffnet hat. In den folgenden Jahren ging es immer weiter bergauf, ehe der große Absturz kam.

Reinfall in Magaluf

Abdoulkhanzadeh lernte seinen bis heute engen Freund Mark Wycislik kennen, den Betreiber des Restaurants Mile's in Cala Millor und der Bar "Chucca" in Cala Ratjada. Mit einem weiteren Freund entschloss er sich, seine eigene Bar nach dem Vorbild des Chuccas zu eröffnen. Es war ein kompletter Reinfall. Der Deutsche streitete sich mit seinem Geschäftspartner, wurde übers Ohr gehauen und packte die Koffer. "Ich hatte nach vielen Jahren harter Arbeit Geld, ein dickes Auto und ein tolles Haus. Nach der Geschichte bin ich aber mit weniger als 1.500 Euro in der Tasche nach Deutschland zurückgekehrt", sagt er.

Ein Neustart musste her. "Ich brauchte Geld und habe alle Jobs angenommen, die ich finden konnte." Bei seiner ehemaligen Disko in Hildesheim heuerte er als DJ an und arbeitete als Betriebsleiter in einem Lokal in Hannover. Als wäre das nicht genug, nahm er einen zusätzlichen Job bei einem Umzugsunternehmen an. „Tagsüber habe ich für zehn Euro die Stunde Möbel geschleppt, gleichzeitig ein Restaurant geführt und am Abend aufgelegt.“

Comeback an der Playa de Palma

Es dauerte einige Jahre, bis die Kasse wieder halbwegs gefüllt war. Was blieb, war der Traum von der eigenen Bar auf Mallorca, der 2018 wieder so langsam Form annahm. „Ich wollte meine Vergangenheit in der Gastronomie mit der feiernden Clubszene in einem Laden zu vereinen. So stellte ich mir mein Chucca vor“ Erneut versuchte es Abdoulkhanzadeh, diesmal an der Playa de Palma. Seine damalige Freundin Jasemin war zu dem Zeitpunkt schwanger. "Der Druck war enorm. Die Geldreserven gingen langsam wieder zur Neige", erzählt der 34-Jährige.

Ende März 2019 eröffnete das Chucca an der deutschen Partyhochburg gleich neben der legendären Diskothek Riu Palace. "Mittlerweile sind wir der umsatzstärkste Laden und das Flaggschiff der Chucca-Kette", sagt Abdoulkhanzadeh, der besonders auf seine selbstkreierten Cocktails stolz ist. Über der Bar im Beach-Look steht heute in zu großen Buchstaben "Chucca". "Das ist das Schild, was wir früher für die Bar in Magaluf anfertigen lassen haben. Somit schließt sich für mich der Kreis."

Guter Saisonstart trotz Personalmangel

"Der Saisonstart zu Ostern lief hervorragend. Danach kam ein kleiner Einbruch, was aber normal ist auf der Insel. Ab Pfingsten zieht es dann wieder an und die Insel bleibt bis Saisonende voll", sagt Abdoulkhanzadeh. Dabei gab es zu Jahresbeginn auch wieder Hürden zu überwinden. Seine Bar blieb abgesehen von der Corona-Pandemie auch vom Personalmangel, der auf Mallorca herrscht, nicht verschont. "Bis auf zwei Kellner habe ich mein Team aber nun zusammen", sagt der Wirt. "Leider ist mein Promoter abgehauen. Ich hätte mich selbst auf die Straße gestellt, das ging aber nicht, da ich mir leider den Fuß gebrochen habe.“

Neben seiner Bar kümmert sich der 34-Jährige mit Liebe um seine drei Hunde und zwei Katzen, die er stolz auf seinem Instagram-Account präsentiert. Zu seinem dreijährigen Sohn fliegt er jeden Monat, um ihn in Deutschland zu besuchen. Für Schlagzeilen sorgte eine kurze Affäre mit Danni Büchner. Mittlerweile ist er glücklich mit der 25-jährigen Nicola aus Saint-Louis zusammen und lebt das Leben, welches er sich immer erträumt hat.