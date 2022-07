Die Auswanderer der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" lösen überraschend oft einen regelrechten Hype aus. Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, ein Teil dieses Fernsehuniversums zu werden, können Sie sich nun gewissermaßen einheiraten. Die Auswanderin Nadescha Leitze sucht einen neuen Partner. Statt sich im echten Leben umzusehen oder zu tindern, hat die Blondine einen Aufruf im Netz gestartet. "Nadescha ist bereit für eine neue Liebe. Möchtest du die Auswanderin kennenlernen? Dann schreib doch gerne eine Nachricht an goodbye@vox.de", heißt es in den sozialen Netzwerken der Vox-Sendung.

Streit um das Café Pause

Die 41-jährige Stuttgarterin war vor fünf Jahren von Mallorca nach Dubai ausgewandert, um eine Motordreirad-Vermietung zu eröffnen. Der Plan ging nicht auf, und Leitze kehrte auf die Insel zurück. Dort eröffnete sie gemeinsam mit Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger, das Café Pause an der Playa de Palma auf Höhe des Balneario 12.

Die beiden Damen zerstritten sich 2019 jedoch. Iris Klein behauptete, sie würde praktisch alleine den Laden schmeißen, was bei ihr zu gesundheitlichen Problemen führte. Leitze war anderer Meinung und sagte, ihre Partnerin sei doch so gut wie nie da. Schon zuvor hatten es die beiden Auswanderinnen erfolglos mit dem Beach Club "Ever Green" versucht.

Es war nicht der einzige Streit, den Leitze an der Backe hatte. Ein Jahr später hat sie ein anderer ehemaliger Geschäftspartner und mutmaßlicher Liebhaber verklagt. Die Blondine musste sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Der Kläger behauptete, er habe Leitze knapp 50.000 Euro für die Eröffnung des Café Pause geliehen, das Geld aber nie wiedergesehen.

Tattoos und Hunde

Das Café Pause gibt es heute noch. Nur der Mann an der Seite fehlt Leitze. Wenn man sich die Bilder der Blondine auf Instagram ansieht, muss man offenbar auf Tattoos und Hunde stehen. /rp