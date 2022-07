Im April hatten sie es bereits angekündigt, nun ist es endlich so weit: Die "Goodbye Deutschland"-Influencer Sebastian Barfels und Sarah Wagner – in den sozialen Netzwerken besser bekannt als "laberrhababer" – laden am Samstag (16.7.) ab 16 Uhr zum Fantreffen in die neue Bar von Freunden in Cala Millor ein. Die Gecko Cocktailbar im Carrer de Ca s'Hereu (direkt neben der Bar El Torito von Rainer Schäfer) eröffnet an diesem Tag neu. "Vorher war eine andere Bar in dem Lokal. Unserer Freunde haben es gemietet und renoviert. Die Eröffnung wollten wir als Anlass nutzen, um sie mit dem Fantreffen dort zu unterstützen", erzählt Sarah Wagner der MZ am Telefon.