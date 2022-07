Es gibt wieder Neues aus der Doku-Soap-Welt der Insel: Der Privatsender Vox strahlt eine neue Mallorca-Folge von „Goodbye Deutschland“ aus. Darin geht es um verschiedene Auswanderer-Geschichten. Wir zitieren aus der Programmankündigung:

Yvette und Georg Nowak

Auf Mallorca ist Auswanderin Yvette so langsam mit den Nerven am Ende. Zusammen mit Ehemann Georg muss sie ihr Hotel durch die Corona-Krise führen. Und parallel auch noch umziehen. Denn noch leben die Auswanderer in einem ihrer Hotelzimmer. Weil die Handwerker in ihrem Haus einfach nicht fertig werden.

Gina und Wolfgang Illgner

In Delmenhorst träumt ein Ehepaar vom süßen Leben auf Mallorca. Auswandern, auf der Insel die Rente genießen und mit der Vermietung von Ferienapartments die Haushaltskasse aufbessern. Das ist der Plan von Gina und Wolfgang Illgner. Doch der will erstmal so überhaupt nicht aufgehen.

Familie Büchner

In der Folge zu sehen sind zudem auch die Büchners. Die Zwillinge von Auswanderin Daniela Büchner feiern ihren Geburtstag. Doch nicht alles läuft zur Zufriedenheit der Kleinen. Und dann sind da noch Joelina und Volkan, die als Sommerjob in einem Café arbeiten.

Die Folge wird am Montag (18.7.) um 21.10 Uhr auf Vox ausgestrahlt.

Noch mehr Mallorca

Danach, um 23.20 Uhr, geht es in einer Wiederholungsfolge erneut um Mallorca-Auswanderer. Die Folge wurde erstmals im August 2017 ausgestrahlt. Fans der ersten Stunde dürfte sie also schon bekannt sein.

Olly und Wally

Darin zu sehen sind unter anderem Olly und Wally. Die Auswanderer wollen mit einem Trachtenladen auf der Insel durchstarten. Dirndl und Lederhosen, mitten auf der Touristenmeile von Paguera. Mit einer großen Modenshow in Krümels Stadl wollen die beiden ihr Geschäft publik machen. Werden die bayrischen Auswanderer einen Erfolg landen - oder droht der große Trachten-Flop?

Familie Seitz

Und dann ist da Familie Seitz, die auf Mallorca einen Supermarkt mit deutschen Produkten betreiben. Was als kleine Idee begann, ist eine feste Institution auf der Insel. Die Tochter von Heiko und Petra Seitz, Chiara geht mit 18 Jahren ganz andere Wege. Sie wird Mallorcas jüngste Geschäftsführerin im neuen Elektroscooerverleih von Jörg Opdenplatz. Als größte Herausforderung entpuppt sich allerdings nicht der Kundefang, sondern Besitzer Jörg. Er will sich von seiner jungen Geschäftsführerin nichts vorschreiben lassen. Es kommt zu einem ersten Streitgespräch. /ff /sw