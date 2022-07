Fans das Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" sollte sich den Montagabend (1.8.) frei halten: Vox zeigt um 20.15 Uhr eine neue Mallorca-Folge des beliebten Formats. Im Anschluss, um 23.15 Uhr läuft eine weitere Folge. Sie ist jedoch eine Wiederholung. Gezeigt werden zudem keine Mallorca-Auswanderer.

Sie sind Teil der neuen Folge

Gezeigt wird unter anderem die Auswanderer-Geschichte der Großfamilie um Mani & Fabienne Charmi. Die in Kiel ansässige Familie wandert auf die Insel aus, zu sechst. Vor allem Familienvater Mani zieht Mallorca magisch an. "Hauptberuflich ist der Kieler selbständig mit einer Marketingagentur. Aber Mani hat noch eine heimliche Liebe, ein Hobby, das er auf Mallorca endlich ausleben will. Er singt", liest man in der Programmbeschreibung. Der Auswanderer habe bereits Songs veröffentlicht, etwa das Lied: "Mein Lieblingstier ist der Zapfhahn". Eine Ballermann-Hymne, die vielleicht Hitpotenzial hat? Mani will endlich wissen, ob er das Zeug zum Star hat. Doch wie immer gibt es Probleme und Reibereien: Ehefrau Fabienne nämlich hat Sorge, dass Mani bei zu vielen Auftritten seine Rolle als Familienvater vernachlässigt.

Die mit dem Restaurant an der Playa

Auch Deniz Gülpen & Sascha Winkels kommen in der neuen Folge vor. Für die beiden Auswanderer ist es das zweite Mal. In der neuen Folge sieht man, wie die beiden ihr Lokal Up Up eröffnen, in dem sie Gulasch und Hausmannskost anbieten wollen. Das Paar hat keine große Gastro-Erfahrung. Gulasch am Ballermann, an dem es oft und gerne über 30 Grad heiß ist. Marktlücke? Oder Schnapsidee? Als Kunden kommen weitere Goodbye-Deutschland-Auswanderer vor. Caro und Andreas Robens probieren das Gulasch des Restaurants und auch anderes aus der Speisekarte. Andreas gibt zu, dass er kein Salatfan ist. Trotzdem schmeckt es ihm.

Einladung zum Public Viewing

Das Auswanderer-Paar Gülpen und Winkels lädt am Montag (1.8.) um 20.15 Uhr zum Public Viewing ins Up Up an der Playa (Carretera de l'Arenal, 4, Balneario 13) ein. Es wird ein Büfett geben mit Tapas und Käseplatte und im Anschluss Live-Musik", so Winkels.

In der Folge danach ist dann auch Gülpens Tochter Kiana prominenter zu sehen, verriet Sascha Winkels der MZ kürzlich. "Ansonsten wollen wir im Up Up noch viel mehr Live-Musik machen. Das kommt echt mega an", so der Auswanderer. Auch die Musik- und Video-Produktionsfirma der Auswanderer laufe gut. Das Paar fertigt etwa Videos für Markus Becker an. "Das macht mega Spaß", so Winkels. Kiana habe zuletzt Angebote als Model bekommen, die sie wahrnehmen werde. Zudem schreibe sie seit eineinhalb Jahren ein Buch im Fantasy-Bereich. "Sie zeichnet sehr gerne und entwickelt dann auch die Charaktere selbst", so Winkels.

Neues von den Auswanderern

Und sonst: Was gibt es Neues? "Wir sind jetzt Schirmherren bei einer Anti-Mobbing-Organisation, Star Warrior Convention. Wir fliegen im September nach Deutschland und unterstützen die Aktion auf einer Veranstaltung", erzählt der Auswanderer. Schon seit zwei Jahrzehnten unterstütze das Paar zudem für Tiere oder Familien in Not, etwa mit Konzerten, bei denen Gelder gesammelt werden. Auch auf Mallorca wollen die Auswanderer künftig Tiere und Menschen in Not unterstützen.

MZ-Autor Ingo Wohlfeil

Ein anderer Deutscher, der MZ-Autor Ingo Wohlfeil, hat auf Mallorca schon viele kommen und noch mehr ganz schnell wieder gehen gesehen.

Der rasende Reporter vom Ballermann. 2007 fing alles an, mit einem Interview mit Paris Hilton. 15 Jahre später ist Ingo Wohlfeil noch immer auf der Suche nach der nächsten, großen Geschichte. In der Folge trifft er unter anderem Melanie Müller und versucht, ihr ein paar Infos zu ihrem neusten Projekt zu entlocken. Sie hat wohl ein Lokal an der Playa gepachtet. Ist unklar, was sie daraus macht.

Ebenfalls Teil der Folge ist Isi Glück. Die Sängerin lässt sich mit Urlaubern am Ballermann ablichten, singt mit ihnen, macht Stimmung und lädt sie ganz persönlich zu ihrem Auftritt in den Megapark ein.