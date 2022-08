Der Neustart auf Mallorca hätte für Familie Charmi so viel schöner verlaufen können: Viele Jahre lang hatten die seit kurzem aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Fabienne und Mani Charmi davon geträumt, nach zahlreichen Urlauben auf der Insel mit ihrer Familie nach Mallorca zu ziehen. Über die Jahre hinweg besichtigte das Paar daher immer wieder verschiedene Immobilien. Lange Zeit war nichts Passendes dabei.

Zudem gab es immer auch andere Gründe, der die Familie weiterhin in Deutschland hielt: der Hauskauf 2017 in der Nähe von Kiel, die Hochzeit des Paares 2018, eine Hausbesichtigung vor Ort, die wegen starker Regenfälle sprichwörtlich ins Wasser fiel, die Pandemie und schließlich die Geburt von Tochter Zoe, die unbedingt in Deutschland stattfinden sollte. Es fehlte schlichtweg das passende Timing.

Endlich ein passendes Haus!

In der Folge, die am 1. August auf Vox ausgestrahlt wurde, konnten die Zuschauer dann miterleben, wie sich Paar mit vier Kindern –zwei davon sind von einem früheren Partner von Fabienne – letztlich doch auf der Insel niederließ. Das war Ende September 2021.

"Anfang September hat uns über den automatischen Suchagenten einer Immobilienseite die Anzeige eines scheinbar perfekten Hauses erreicht", erzählt Mani Charmi, der schon am darauffolgenden Tag nach Mallorca geflogen sei, um die Immobilie zu besichtigen. "Ich habe sofort zugesagt. Innerhalb von drei Tagen war alles entschieden", erinnert sich der Auswanderer.

Immerhin hatte die Familie besondere Ansprüche: "Oft war die Größe des Hauses ein Problem. Wir wollten mindestens drei und eigentlich sogar vier Schlafzimmer. Zudem hatten wir nur einen sehr kleinen Suchradius, da wir wollten, dass die Kinder auf die Deutsche Schule Eurocampus in Arenal gehen. Auch wollten wir unbedingt einen Pool", erzählt Fabienne Charmi. Dann musste alles ganz schnell gehen.

Schatten im Paradies

Dass die sechsköpfige Familie bei ihrem Umzug nach Son Veri Nou vom Kamerateam von Vox begleitet wurde, hatte sie zunächst gar nicht geplant. "Eine Woche vor dem Umzug haben wir zufällig ein Werbebanner gesehen, auf dem Stand: 'Sie wandern aus? Bewerben Sie sich bei uns!'", erzählt Mani Charmi. Damit, dass die Familie tatsächlich genommen werde, habe sie gar nicht gerechnet. "Vox hat dann ziemlich spontan noch ein Kamerateam bei uns vorbeigeschickt", erzählt die Anfang 30-jährige Auswanderin.

Auswandern war schon lange Thema

Statt Bedenken zu haben, hätten sich auch die Kinder vielmehr auf ihr neues Leben auf der Insel gefreut. "Sie wissen schon lange, dass wir nach Mallorca ziehen wollten. Über die Jahre hinweg haben wir immer wieder mit ihnen darüber gesprochen. Für sie war es ein Abenteuer, etwas Schönes, da sie die Insel aus den vielen Urlauben gut kennen", erzählt Fabienne Charmi, die ihren vier Kindern (Lia: 13 Jahre, Maja: 7 Jahre, Emma: 6 Jahre und Zoe: 1 Jahr) den Start so leicht wie möglich machen wollte.

Die ersten Wochen seien trotzdem stressig gewesen. "Das Haus war quasi leer. Wir mussten es komplett neu einrichten", erinnert sich Fabienne Charmi. Und dann war da noch Mani Charmis Ballermann-Karriere, die dafür sorgte, dass schon nach wenigen Wochen zudem dunkle Wolken für die Familie im Auswanderer-Paradies aufzogen.

Karriere als Sänger

Was man in der Sendung kaum sah: Mani Charmi betreibt seit über 20 Jahren eine Marketing-Agentur. Seine Kunden sitzen sowohl in Deutschland als auch auf Mallorca. Doch nebenbei arbeitete der 40-jährige Auswanderer an seiner Gesangskarriere mit Ballermann-Liedern.

"2020 habe ich als erstes Musikprojekt zusammen mit anderen Musikern wie etwa Julian Sommer oder Dj Robin „Mallorca, das sind wir“ herausgebracht", erzählt Charmi. Das Lied war eine Hymne dafür, dass der Ballermann trotz seines Sauftourismus-Images weiter erhalten bleiben soll. Da ihm das Projekt sehr viel Spaß gemacht hatte, begann Charmi, weitere Lieder zu produzieren – unter dem Namen Nick Tschecker.

Es war sein Ausgleich und auch eine Herausforderung. "Wie weit kann ich kommen", wollte Charmi wissen, nach dem sein Song "Unser Jahr" in Deutschland im Radio gespielt wurde und es sogar in die Charts geschafft hatte. "Ich mag das Feiern, die Musik und die Stimmung am Ballermann selbst gerne", so der Auswanderer, der sich von nun an mit so manchem blöden Kommentar eines Bekannten herumschlagen musste.

Alkoholsucht?

Je mehr die Feierlaune stieg, desto mehr vergaß er allerdings die Abmachungen mit Frau Fabienne. Aus seinem Versprechen, um 1 Uhr zu Hause zu sein, wurde plötzlich 5 oder 6 Uhr früh. "Kaum hatte Mani angefangen, zu trinken, wurde er unzuverlässig", erinnert sich Fabienne Charmi, die mit vier Kindern alleine alle Hände voll zu tun hatte. Sein Therapeut meint, er sei alkoholsüchtig.

Charmi definiert sein Problem eher so: "Sobald ich Alkohol getrunken habe, habe ich die Kontrolle über die Uhrzeit verloren. Der Moment, dort zu feiern und zu sitzen, war so schön, dass ich noch nicht nach Hause gehen wollte." Immer wieder kam es zu Streitereien zwischen dem Paar. Fabienne Charmi fühlte sich mit den Kindern alleine gelassen, spielte sogar mit dem Gedanken, zurück nach Deutschland zu gehen.

Auch die Fans des Auswanderer-Formats beschimpften Mani Charmi nach der Ausstrahlung am 1. August teils mit heftigen Kommentaren im Internet. "Was für ein Idiot bist du?", "Fabienne, verlass ihn, er betrügt sich" und anderes bekamen die Auswanderer zu hören.

Alle ein bis zwei Wochen hat Mani nun eine Sitzung mit einem Therapeuten. "Ich habe zudem seit fünf Monaten keinen Alkohol getrunken", erzählt der Sänger der MZ stolz. Das Paar hatte sich 2015 auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Damit der Haussegen nicht wieder schief hängt, hat Charmi seine Auftritte am Ballermann zuletzt stark zurückgefahren. "Ich möchte für die Kinder, Fabienne und mich selbst da sein", so Mani Charmi.

Auftritt im Münchner Kindl

Wer nun neugierig geworden ist, was Charmis Gesangskünste angeht, kann sich am Mittwoch (10.8.) im Münchner Kindl einfinden. Dort tritt der Auswanderer um 21.30 Uhr auf.