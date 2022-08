In dem Format "Promi sucht Hundeglück", das am Donnerstag (11.8.) auf dem Sender Sat.1 Gold läuft, sind gleich zwei Mallorca-Auswanderinnen zu sehen: In der Folge um 21.15 Uhr Danni Büchner, in der Anschlussfolge um 22.15 Uhr Ballermann-Sängerin Melanie Müller.

Darum geht's Jochen Bendel hat es sich, liest man in der Programmbeschreibung, zur Aufgabe gemacht, für Promis einen Hund zu suchen, der richtig gut zu ihnen passt. Die hohen Ansprüche und genauen Vorstellungen der Bakanntheiten von ihrem neuen Vierbeiner machen ihm die Suche allerdings nicht leicht. Und wenn der Wunschhund bereits gefunden ist, aber noch Hilfe bei der Erziehung nötig ist, gibt er als erfahrener Hundetrainer und Hundebesitzer Tipps und Ratschläge. Danni Büchner etwa ist Mama von fünf Kindern. Daneben hat sie zwei Katzen und zwei Hunde (Bailey und Gina). Zu ihrem Glück fehlt ihr noch ein dritter Hund. Bendel unterstützt sie dabei. Auch Melanie Müller hat Probleme mit ihrem Vierbeiner In der 22.15 Uhr Folge sehen die Zuschauer unter anderem, dass Ballermann-Sängerin Melanie Müller Probleme mit ihrer englischen Bulldogge Eva hat. Die kleine Fellnase belastet die Beziehung zwischen Melanie und ihrem Mann Mike (von dem sie mittlerweile getrennt ist).