Knapp fünf Monate ist es her, dass die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens zusammen mit ihren neuen Franchise-Nehmern das Iron Diner in Arenal wieder eröffnet haben. In der letzten "Goodbye Deutschland"-Folge mit Mallorca-Protagonisten, die am 15.8. auf Vox ausgestrahlt wurde, traf das Bodybuilder-Paar zwei Paare zum "Vorstellungsgespräch".

Entschieden haben sich die Auswanderer später für Matthias Bender und seine Partnerin Damaris Rosa. Seit dem 14. März sind sie offiziell Pächter des Lokals, die Eröffnung fand am Geburtstag von Caro Robens statt, dem 26. März.

Damit die Auswanderer nach mehreren durchwachsenen Erfahrungen mit Franchise-Nehmern nicht wieder "auf die Schnauze fallen", hatten sie die Bewerber dieses Mal besonders auf die Probe gestellt. Bender und Rosa hinterließen schon damals bei den Bodybuildern einen sehr guten Eindruck. Nach knapp fünf Monaten können sowohl die Robens als auch die Neu-Auswanderer ein erstes Resümee dazu ziehen, wie die Zusammenarbeit läuft:

Das sagen die Robens

"Wir sind sehr zufrieden mit Damaris und Matthias. Genau solche Franchise-Nehmer hatten wir gesucht. Sie sind verlässlich, fleißig, stehen voll hinter dem Konzept und haben viele gute Ideen, die sie nach Absprache miteinbringen können", erzählt Caro Robens der MZ. Nicht nur die Gäste des Auswanderer-Lokals in Arenal liebten die freundliche Art von Bender und Rosa, auch sie selbst. Auch als "pünktlich, lustig und realistisch" beschreibt die Auswanderin ihre aktuellen Franchise-Nehmer.

Pech mit den Vorgängern

Ihre Vorgänger als Franchise-Nehmer waren Kim Beeker und Ercan Ayebe. Vor ihnen wiederum standen die Robens selbst hinter dem Tresen. 2018 wollte ein weiteres Pärchen, Steffi und Mike, im damaligen Iron Diner in Cala Millor mit den Robens durchstarten. Auch mit ihnen klappte die Zusammenarbeit nicht. Zumindest Teil einer Sendung waren Steffi und Mike dennoch. Am 15. September 2018 eröffneten sie das Lokal. Schon zwei Monate später sei Schluss gewesen, erzählt Robens.

Hauptsache ins Fernsehen

"Die beiden wollten ins Fernsehen und viel Geld verdienen, ohne etwas dafür zu tun", erinnert sich die Bodybuilderin. "Statt zu renovieren, wurde lieber zu einem Festival nach Deutschland geflogen. Dabei hatten die beiden gerade einmal drei Wochen Zeit bis zur Eröffnung. Auch die Öffnungszeiten des Lokals hätten sie stark verkürzt.

Mit den letzten Franchise-Nehmern, Kim Beeker und Ercan Ayebe, lief es laut Robens ähnlich. Im Mai 2021 hatten die TV-Auswanderer mit den Franchise-Unternehmern ein zweites "Iron Diner" in Cala Millor, in der ehemaligen "Fanetería" der Familie Büchner eröffnet. Schon am 1. August machten sie öffentlich, dass sie wieder aus dem Projekt ausgestiegen waren. Als Grund für den Ausstieg sagte das Auswanderer-Paar damals: "Wir vier hatten einfach sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man ein Geschäft führt."

Mehr Glück?

Nun also Matthias Bender und Damaris Rosa: Das Paar wollte sowieso mittelfristig nach Mallorca auswandern, wie Bender der MZ damals am Telefon erzählte. "Als wir das Gesuch von Caro und Andreas auf Instagram gesehen haben, dachten wir uns 'Das ist doch ideal. So müssen wir nichts Neues aufmachen, sondern können an einem Projekt mitmachen, das es schon gibt und sich auch schon einen Namen gemacht hat'." Im Dezember 2021 kam das Paar dann zum Kennenlernen auf die Insel. "Wir haben unser Zuhause in Deutschland aufgelöst und uns eine Wohnung mit Garten in Puigderrós gemietet", so Bender.

"Es ist sehr gut angelaufen. Wir haben in der Kürze der Zeit schon über 150 Fast-5-Sterne-Google-Bewertungen. Sowohl das Essen als auch der Service wird in höchsten Tönen gelobt", erzählt Bender. Vor allem an dem Tag der Woche, an dem Caro und Andreas persönlich im Restaurant erscheinen, kommen häufig mehr Gäste als sonst. Trotzdem steht immer noch das Essen im Mittelpunkt.

Nicht direkt an der Promenade, dafür ruhiger

"Wir hatten schon Gäste, die zwei Wochen auf Mallorca Urlaub gemacht haben und fast täglich hier gegessen haben", so Bender. Viele seien von den Angeboten direkt an der Promenade und dem Geräuschpegel dort genervt und genießen die Ruhe etwas weiter vom Meer entfernt. Auch das Angebot hätten die Neu-Auswanderer in Rücksprache mit den Robens erweitert. "Es gibt abwechselnd ein Tagesgericht, mal Lachs mit Salat oder Thunfisch mit Folienkartoffeln oder Rinderfilet mit Rucola. Wir versuchen, mehr Fisch auf die Karte zu bringen, nicht nur Fastfood Burger und Pizza", so der Auswanderer.

Und die Beziehung zu den Robens?

"Ich kann mit bestem Gewissen sagen, dass wir super mit ihnen klarkommen. Es gab nicht einen Streit oder eine Diskussion. Die beiden sind für jede Verbesserung, die das Diner weiterbringt, dankbar", so Bender. Man arbeite gut zusammen. Den neuen Franchise-Nehmern mache ihre Arbeit viel Spaß. Trotz der wenigen Freizeit hätten sie sich gut in Puigderrós eingelebt. Das Auswandern hätten die beiden noch keine Sekunde bereut. Derzeit habe das Lokal dienstags bis samstags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Da die seit 2018 angestellte Köchin, die auch die Burger "baut", wie Andreas Robens es nennt, nur bis 20 Uhr arbeitet, steht Bender von 20 bis 22 Uhr selbst in der Küche. "Ich baue also auch mal Burger, habe den Test ja schließlich auch bestanden", scherzt er.

Den bisherigen Zwölf-Monats-Vertrag mit den Robens wollen die beiden Franchise-Nehmer auf jeden Fall verlängern und das Lokal dann auch über die Wintermonate öffnen – wenn auch mit einer etwas reduzierten Speisekarte.

Bestes Jahr für das Iron Gym seit der Eröffnung

Nicht nur mit ihrem Iron Diner haben sich die Robens in der Vergangenheit einen Namen gemacht. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" zudem ihr erstes eigenes Fitnessstudio. "Das Iron Gym läuft dieses Jahr wirklich bombastisch. Es ist das beste Jahr, seit dem wir es haben. Dass wir jeden Cent immer hineingesteckt und nie aufgegeben haben, hat sich nun ausgezahlt", so Robens zur MZ.

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.