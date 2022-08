"Wir sind umgezogen…", verkündete die aus dem Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Vierfach-Mutter Fabienne Charmi am Donnerstag (18.8.) auf ihrem Instagram-Profil. "Warum, wieso und weshalb, werdet ihr bei Goodbye Deutschland erfahren", hieß es in dem Post weiter.

Dass die Familie offen ließ, ob sie zurück nach Deutschland oder nur innerhalb der Insel umgezogen ist, sorgte direkt für Spekulationen unter den Fans des Formats und auch einigen Journalisten. "Es stimmt, dass wir umgezogen sind", bestätigte Fabienne Charmi auf MZ-Anfrage und teilte erneut mit, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt die Gründe und den neuen Wohnort noch nicht verraten kann. Einige Medien sahen aufgrund des Umzugs die Ballermann-Karriere von Familien-Vater Mani Charmi in Gefahr und titelten etwa "Goodbye Deutschland-Familie muss umziehen: Nick Tscheckers Ballermann-Karriere am Ende?"

Die Ballermann-Karriere geht weiter

"Ich bin am Mittwoch (24.8.) wieder im Münchner Kindl und trete dort als Nick Tschecker auf. Also was geschrieben wird, von wegen 'das Ende der Karriere', ist nicht wahr", stellte der Auswanderer der MZ gegenüber klar.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Mani Charmi mit seiner Familie ein Haus in Son Veri Nou bezog. In der "Goodbye Deutschland"-Folge, die am 1. August auf Vox ausgestrahlt wurde, konnten die Zuschauer miterleben, wie sich Paar mit vier Kindern –zwei davon sind von einem früheren Partner von Fabienne – auf der Insel niederließ. Das war Ende September 2021. Doch schon nach wenigen Wochen zogen dunkle Wolken auf im Auswanderer-Paradies. Was man in der Sendung kaum sah: Mani Charmi betreibt seit über 20 Jahren eine Marketing-Agentur. Seine Kunden sitzen sowohl in Deutschland als auch auf Mallorca. Doch nebenbei arbeitete der 40-jährige Auswanderer an seiner Gesangskarriere mit Ballermann-Liedern. Es war vor allem seine Karriere in den hiesigen Party-Tempeln, mit der er das Auswanderer-Glück seiner Familie aufs Spiel setzte.

Je mehr die Feierlaune stieg, desto mehr vergaß er die Abmachungen mit Frau Fabienne. Aus seinem Versprechen, um 1 Uhr zu Hause zu sein, wurde plötzlich 5 oder 6 Uhr früh. "Kaum hatte Mani angefangen, zu trinken, wurde er unzuverlässig", erinnert sich Fabienne Charmi, die mit vier Kindern alleine alle Hände voll zu tun hatte.

Ballermann-Auftritte sorgen für Streitereien

Immer wieder kam es zu Streitereien zwischen dem Paar. Fabienne Charmi fühlte sich mit den Kindern alleine gelassen, spielte sogar mit dem Gedanken, zurück nach Deutschland zu gehen. Mani Charmi begann wegen seines "Alkohol-Problems" eine Therapie. Darüber, wo die Familie nun lebt, können wohl nur interessierte Instagram-Fans spekulieren. Noch eine Weile gedulden, bis alles aufgeklärt wird, müssen sie sich dennoch. Und so lange geht Mani Charmi am Ballermann weiter seiner Karriere nach. "Für mich geht es am Ballermann weiter, unabhängig vom Wohnort", bestätigte der Auswanderer der MZ.