Ob er ihr eine Rose gegeben hat, ist nicht bekannt. Ex-Bachelor Andrej Mangold, der vor wenigen Wochen mit einem noblen Mallorca-Club an der Playa de Palma Schlagzeilen schrieb, hat eine neue Freundin. "Nach anfänglich eher sporadischem Kontakt, der immer mehr und intensiver wurde, haben wir vor ein paar Wochen gemerkt, dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind", sagte der ehemalige Basketballprofi der "Bild".

Das ist die neue Freundin

Bei der neuen Liebe handelt es sich um Annika Jung. Die Dame arbeitet in der Finanzabteilung von Pro7. Wie sich beide kennengelernt haben, ist noch ein Geheimnis. Der fünffache deutsche Nationalspieler hatte bei Telekom Baskets Bonn seine erfolgreichste Zeit. Im Anschluss versuchte er sich als Reality Star in verschiedenen Sendungen der RTL-Gruppe, darunter "Die Höhle der Löwen", "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" und "Kampf der Realitystars".

Beim "Bachelor" hatte sich der 35-Jährige für Jennifer Lange entschieden. Die Beziehung endete im November 2020. "Anni ist eine kluge, wunderschöne und selbstständige Frau, die mit Anfang 30 mit beiden Beinen mitten im Leben steht", beschreibt Mangold in der "Bild" nun seine neue Liebe. In den sozialen Netzwerken ist die Dame keine Unbekannte. Bei Instagram hat sie 517.000 Followern, die sich an einer Vielzahl an Fotos ergötzen, die die Frau leichtbekleidet zeigen. In einem Instagram-Post machte Mangold die neue Beziehung auch öffentlich:

Aus Club an der Playa de Palma ausgestiegen

Nun fehlt nur noch das berufliche Glück. Seine kleine Reformation des Partylebens an der Playa de Palma ist gescheitert. Mangold beschrieb das Projekt als ein „Club der alten Schule". „Wir möchten, dass dieses Oldschool-Club-Gefühl, mit House- und R&B-Musik zurückkommt, dass die Leute wieder dieses Disco-Gefühl haben", zitierte ihn damals die Bild. „Wir wollen einen exklusiven, hochwertigen Club eröffnen", sagte er in dem Interview weiter. „Derzeit gibt es so etwas nicht an der Playa de Palma." Nach drei Monaten ist Mangold vor zweieinhalb Wochen aus dem Projekt ausgestiegen. /rp