Ob die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Tamara und Marco Gülpen, Boutique-Inhaberin Jennifer Matthias ("Jenny Delüx"), Chucca-Betreiber Sohel Abdoulkhanzadeh oder die Ballermann-Künstler Mickie Krause, Lorenz Büffel, Mia Julia, Tim Toupet oder Peter Wackel: Sie alle haben auf der Spielzeug-Vespa unterschrieben, die Mallorca-Resident Philip Bornewasser bei einer Auktion für den guten Zweck versteigert.

Der Erlös geht an das Kinderheim Maison d'Espoir in Haiti, das laut dem Auktions-Veranstalter mehr als 50 Kinder und auch Erwachsene beherbergt. Aktuell liegt das Höchstgebot bei 1.400 Euro, wie auch in der Beschreibung des Instagram-Auftritts der Aktion zu lesen ist. In einem Video erklärt Bornewasser, dessen Adoptivtochter ihre ersten zweieinhalb Lebensjahre in dem Waisenhaus verbracht hat, wie die Auktion vonstattengeht:

Mitbieten, so geht's:

Interessenten können in der Kommentarspalte unter den in dem sozialen Netzwerk Instagram (mallorcavespa_fuer_haiti) veröffentlichten Fotos der Bekanntheiten mitbieten oder eine Nachricht an den Account mit dem Gebot schicken. Die Aktion läuft noch bis zum 15. September um 22 Uhr. Bis dahin werden auch noch weitere Künstler auf der elektrischen Vespa unterschreiben, etwa Isi Glück oder Almklausi. Die Vespa werde dann entweder vom Gewinner der Versteigerung auf Mallorca abgeholt, oder per Versand durch die Veranstalter an ihn geschickt. Die Versandkosten gehen zulasten des Gewinners, liest man in der Ankündigung. Weitere Informationen gibt es unter http://wg2010.de/versteigerung-vespa/.