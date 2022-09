Gleich zwei aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer-Paare hatten in ihren Lokalen auf Mallorca kürzlich Schäden oder Einbußen, die durch Probleme mit der Wasserversorgung bei ihren Obermietern oder Nachbarn ausgelöst wurden.

Im Iron Diner tropft es von der Decke

Betroffen waren zum einen die Bodybuilder Caro und Andreas Robens. In ihrem Iron Gym in Arenal tropfte es plötzlich von der Decke. "Es fing ganz langsam an. Wir dachten, die Ursache wäre ein kaputtes Rohr, sind also zu den Obermietern gegangen", erzählt Caro Robens der MZ. Diese seien zwar freundlich gewesen und hätten sofort ihren Vermieter und die Versicherung informiert. Letztere wäre aber erst nach zweieinhalb Wochen gekommen, um sich den Schaden anzuschauen.

Keine Zeit verlieren

"Solange wollten wir nicht warten. Also haben wir die Versicherung der Hausgemeinschaft verständigt", so die Auswanderin. Deren Mitarbeiter seien dann zwar innerhalb einiger Tage gekommen, haben die Robens jedoch schnell wissen lassen, dass sie mit dem Vorfall letztlich nichts zu tun haben. Also kontaktierten die Bodybuilder ihre eigene Versicherung. Diese wiederum spielte den "Ball" zurück zur Hausgemeinschaft, sodass sich einige Tage lang nichts mehr tat. "Wir haben dann selbst zwei Klempner beauftragt, doch auch sie konnten nichts machen. Sie bräuchten die Erlaubnis vom Eigentümer, gaben sie uns zur Auskunft", so Robens.

Offenbar hilft nur Abstellen

Daraufhin stellte Andreas Robens vom Fitnessstudio Iron Gym aus kurzerhand selbst das Wasser für das ganze Haus ab. "So musste die Hausgemeinschaft tatsächlich etwas tun", erzählt er der MZ. Kurze Zeit später stellte sich dann heraus, dass es offenbar in einer der Wohnungen in den oberen Etagen des mehrstöckigen Gebäudes zu einem Wasserproblem gekommen war. Die Versicherungsmitarbeiter der Hausgemeinschaft seien dann alle Wohnungen dort einzeln abgelaufen. Die Mieter der fünften und sechsten Etage seien jedoch nicht anzutreffen gewesen. "Die Wohnungen in den anderen Etagen konnten sie später ausschließen", so Caro Robens.

Letztlich habe ein Freund der Mieter der Wohnung im sechsten Stock die Verantwortlichen in seine Wohnung gelassen. Dort fanden die Experten dann die Ursache für das ins Iron Gym tropfende Wasser. "Am Donnerstag (1.9.) haben wir die Nachricht bekommen, dass der Schaden in Kürze repariert wird. Das ist für uns sehr wichtig, denn aus den paar Tröpfchen wurde schnell eine Art Wasserhahn, aus dem das Wasser lief", so Caro Robens.

Das ist zu Schaden gekommen

Bei dem Vorfall seien an einer Stelle der Fußboden (Laminat und Gummiboden) und die Deckenplatten kaputtgegangen. Auch die Wände seien durchgeweicht. "Jetzt fragt man sich nur noch, was 'in Kürze' bedeutet", so Andreas Robens. Immerhin: Die kaputtgegangenen Teile bekommen die Robens von der Versicherung der Hausgemeinschaft ersetzt.

Das Iron Gym konnten die Auswanderer während des Vorfalls zwar geöffnet lassen, in der Ecke, in der das Wasser heruntertropfte, konnte aber keiner der Gäste trainieren.

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. Nicht nur mit ihrem Restaurant Iron Diner haben sich die Robens in der Vergangenheit einen Namen gemacht. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" zudem ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.

Noch mehr Probleme an der Playa

Die Auswanderer Sasche Winkels und Deniz Gülpen, die an der Playa das Restaurant "Up Up" betreiben, hatten schon von Anfang an kein Glück mit der Wasserversorgung in ihrem Lokal. "Seit Beginn haben wir Wasserprobleme. Erst war ein Rohr verstopft und ein Tankwagen kam, der alles durchgeblasen hat. Dann hat jemand das Lokal nebenan gemietet und die ganzen Sanitäranlagen herausgerissen. Auch dabei ist scheinbar einiges kaputt gegangen", erzählt Winkels der MZ. Schon damals hatten die Auswanderer einige Tage lang kein Wasser. Vor drei bis vier Wochen kam es dann erneut zu Problemen. Dieses Mal war offenbar der Wasserspeicher auf dem Dach kaputt.

Auch Winkels habe daraufhin mit dem Vorsitzenden der Hausgemeinschaft gesprochen. Schließlich hatte das Paar erneut tagelang kein Wasser, musste sich stattdessen mit Kanistern behelfen. "Irgendwann resignierst du. Man kann ja nicht die ganze Zeit mit Kanistern arbeiten. Wir konnten während der Zeit kein Abwasser ablassen und sowohl die Toiletten als auch die Spülmaschine funktionierten nicht", so Sascha Winkels.

Acht Tage "Zwangsschließung"

Insgesamt acht Tage musste das Auswanderer-Paar sein Lokal aufgrund der Probleme bereits schließen, weil die Wasserversorgung unzureichend war. Wenn Sascha Winkels morgens in sein Lokal kommt, checkt er als allererstes, ob es fließendes Wasser gibt und die Abwasserentsorgung ordnungsgemäß verläuft. "Wenn nicht, werde ich sofort nervös und informiere den Vermieter", so Winkels. Doch der Verdienstausfall und dass das Lokal die Existenz der Auswanderer ist, ist ihm offenbar egal. Auch Kunden hätten öfter einmal mitbekommen, dass die Wasserversorgung in dem Lokal nicht funktioniert. Das Lokal nebenan stehe nahezu durchgehend unter Wasser.

"Wir sind ziemlich aufgebracht. Das Restaurant läuft gerade so super. Hier kommen so viele tolle Menschen her. Auch das Gulasch kommt super an und Deniz macht tolle Cocktails", so Winkels. "Wenn die Wasserprobleme so weiter gehen, würde wir es vielleicht in Erwägung ziehen, das Lokal zu wechseln, da wir schon einige Einbußen dadurch hatten", so der Auswanderer.

Erst im April 2022 hatte das Paar das "Up Up" an der Playa eröffnet. Im Herbst 2020 sind Sascha Winkels und Deniz Gülpen mit Gülpens Tochter nach Mallorca ausgewandert. Das Paar hat gemeinsam zudem eine Video-Produktionsfirma. Deniz Gülpen wollte aber auch ihr eigenes Projekt haben. Daher die Idee mit dem Restaurant.