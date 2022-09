Sie gehören sicherlich zu den prominentesten Vertretern, die die TV-Sendung "Goodbye Deutschland" in ihrer nun 16 Jahre langen Geschichte hervorgebracht hat: Der 2018 verstorbene Kult-Auswanderer Jens Büchner und die erfolgreiche Boutique-Betreiberin Jenny Matthias, besser bekannt als Jenny "Delüx".

Jetzt sind die beiden wieder gemeinsam in einer neuen "Goodbye Deutschland"-Folge mit Mallorca-Auswanderern zu sehen, die am Freitag (9.9.) um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt wird. Der Grund: In dieser Folge wird gezeigt, wie Jenny Delüx ihren neuen Partner Achim Thiesen heiratet. Und da darf natürlich auch ein Rückblick in die vergangenen Jahre nicht fehlen. In den Aufnahmen sieht man, wie die Ladenbesitzerin aus Cala Millor damals mit 23 Jahren auf die Insel kam - mit dabei: Ihr damaliger Partner Jens Büchner, später bekannt als "Malle-Jens".

"Wir leben nur einmal"

Im Jahr 2010 wanderte das Paar von Bad Schmiedeberg gemeinsam nach Mallorca aus. Mit dabei war auch der gemeinsame Sohn Leon, der damals acht Monate alt war. "Unser Motto war immer: Wir leben nur einmal", erklärte der damals 41-jährige Büchner den Kameras von Vox die Motivation für die Auswanderung.

Die Familie zog nach Cala Millor, um dort eine Modeboutique mit dem Namen "Jenny Delüx" zu eröffnen. Erfahrung, wie man ein Bekleidungsgeschäft führt, hatten der Finanzwirt und die Wirtschaftsassistentin damals nicht. "Meine Kompetenzskala bei der Mode liegt zwischen Null und Null", erklärte der auch für seine witzigen Sprüche bekannte Auswanderer Jens Büchner damals freimütig. Der Laden im zentral gelegenen Carrer Binicanella in dem Urlaubsort wurde dennoch schnell ein Erfolg. Und auch die Kameras von Vox begleiteten das Paar über Jahre hinweg weiter.

Doch zwischen dem Paar, das einen Altersunterschied von 17 Jahren hatte, kriselte es bald. 2013 trennten sie sich, es folgten einige Jahre in denen zwischen Jenny Matthias und Jens Büchner ein spannungsgeladenes Verhältnis herrschte.

Eine letzte Aussprache vor Büchners Tod

Jens Büchner lernte seine spätere Frau Daniela kennen, versuchte sich in mehreren Jobs, unter anderem als Sänger, als Badehosenmodel und als Angestellter bei einer Heizungsfirma, bevor er mit seiner Faneteria, nur wenige Meter von der Boutique "Jenny Delüx" entfernt, einen großen Erfolg feierte.

Ende 2018 verstarb er plötzlich an Lungenkrebs. Kurz vor dem Tod besuchte Jenny Matthias ihren ehemaligen Verlobten im Krankenhaus und beide sprachen sich aus.

Knapp vier Jahre später hat Jenny Delüx nun ihren aktuellen Partner geheiratet. Mit dem 59-Jährigen Achim Thiesen hat sie ihr neues Glück gefunden. Ihre Boutique in Cala Millor betreibt sie weiterhin. /pss