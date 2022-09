Nach dem versuchten Einbruch in ihrer Villa vor knapp einer Woche gab es nun den nächsten großen Schreck für die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke, die in Cala Ratjada das Restaurant Martiki betreiben: "Bei uns herrscht Chaos. Wir mussten gestern ein Feuer im Laden per Feuerlöscher löschen", mit diesen Worten meldete sich Auswanderer Steff Jerkel am Mittwoch (14.9.) bei der MZ. "Um halb zwei nachts, als die Mitarbeiter das Lokal abschließen wollten, brannte plötzlich der Motor eines Kühlschranks", erzählt Jerkel weiter.

Alles blau nach Löschaktion Die Mitarbeiterinnen wussten sich auf die Schnelle nicht zu helfen, rannten erschrocken aus der Küche und schrien um Hilfe. "Dann kam ein Gast herein und hat das Feuer mit einem unserer Feuerlöscher gelöscht", erzählt Jerkel. Durch das Pulver im Löscher habe sich bei den Löscharbeiten eine Art blauer Schleier über alle Küchenutensilien gelegt. "Jede Tasse, jeder Teller, jedes Glas musste geputzt werden. Der ganze Laden war komplett blau", so Jerkel. Wenig Schlaf Für viele der Mitarbeiter war es eine kurze Nacht. Erst gegen halb 3 verließen sie das Lokal. Am Donnerstag (14.9.) um 6 Uhr standen dann alle Mitarbeiter schon wieder auf der Matte, um das Geschirr und die Küchenutensilien zu reinigen, damit die Auswanderer den Laden regulär öffnen konnten. Außer dem Kühlschrank sei ansonsten glücklicherweise nichts und niemand zu Schaden gekommen. "Der Elektriker war da. In der Kühltruhe war ein Loch. Ich bin froh, dass die Mitarbeiter den Brand überhaupt gemerkt haben. Es hätte viel schlimmer kommen können", zeigt sich Jerkel erleichtert. Kult-Auswanderer im Vox-Format Seit über 14 Jahren leben der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau bereits auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. In der Villa in Cala Lliteres lebt die Familie seit etwa zwölf Jahren. Derzeit steht sie zum Verkauf. Davor will Auswanderer Steff Jerkel sie jedoch noch weiter aufbrezeln. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Schon lange gehören Peggy und Steff zu den Stars von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wird. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki". Vor kurzem nahm Jerkel zudem über 20 Kilogramm ab und gewann damit eine Wette unter Freunden. Am 7. September versuchten zudem Einbrecher, in ihre 3-Millionen-Villa einzusteigen. Um die Täter zu finden, müssen die Auswanderer derzeit noch die Kamera-Aufnahmen auswerten lassen.