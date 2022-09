Die standesamtliche Trauung von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jennifer Matthias (Jenny "Delüx") in Deutschland ist zwar schon vorbei, die freie Trauung auf Mallorca steht aber noch an: Grund genug für die Freundinnen der Boutique-Betreiberin, einen Junggesellinnenabschied für sie zur organisieren.

Dass er am Sonntag (18.9.) stattfinden würde, wusste Matthias zwar, jedoch nicht, was ihre Mädels mit ihr vorhaben. "Vor Sonntag hätten wir es organisatorisch gar nicht hinbekommen", so Jenny Matthias zur MZ. "Die Mädels haben ganz schön Gas gegeben und mir einen unvergesslichen Tag beschert."

Mit Augenbinde in ihre Boutique

Sie seien nachmittags zu ihr nach Artà gekommen, hätten sie abgeholt und mit einer Augenbinde in ihren Laden in Cala Millor geführt. "Dann sind wir mit dem Bollerwagen losgezogen, ich musste Dinge verkaufen und mir ein T-Shirt anziehen, aus dem Passanten rosa Schäfchen ausschneiden konnten, nachdem sie einen bestimmten Betrag bezahlt haben", erzählt die Auswanderin. Damit finanzierte sich die Gruppe später Essen und Trinken in verschiedenen Lokalen.

"Teilweise waren es fünf Euro für ein Schäfchen. Darauf haben sie noch eine Unterschrift bekommen. Je nachdem, an welchen Stellen das Schäfchen war, war der Betrag höher, etwa 10 Euro. Ein Bekannter durfte ein Schäfchen auf Brusthöhe ausschneiden, das hat 30 Euro gekostet", erzählt Jenny Matthias.

Candle-Light-Dinner und Traumhaus

"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Steffi Mersch, die ebenfalls am Junggesellinnenabschied teilnahm, hatte zudem eine Liste mit Dingen vorbereitet, die Jenny "Delüx" an Passanten verkaufen musste. "Da stand etwa ein Traumhaus drauf. Dafür hat der Passant dann ein Schneckenhaus bekommen. Auch ein Candle-Light-Dinner gab es zu kaufen. Das waren letztlich zwei Müsli-Riegel mit einer Kerze", erzählt Matthias.

Von dem erwirtschafteten Geld ging die Truppe dann gemeinsam essen und trinken. Unter anderem ging es ins Mile's (das von "Goodbye Deutschland"-Kollege Mark Wycislik betrieben wird) und in die Bar95 von Michi Wienhusen, die ebenfalls durch das Vox-Format bekannt wurde.

Die Trauung auf Mallorca steht noch aus

Am 9. September war die Hochzeit von Jenny Matthias mit Achim Thiesen in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Von nun an gehen die beiden also auch ganz offiziell gemeinsam durchs Leben.

Geheiratet hat das Paar standesamtlich bereits am 19. August, wie uns die Auswanderin verriet. Die freie Trauung auf Mallorca findet im Oktober statt. Davor steht an diesem Sonntag (25.9.) noch der Junggesellenabschied von Achim Thiesen an. Für den Unternehmer ist es bereits seine vierte Hochzeit.

Jenny Matthias zog mit zarten 23 Jahren 2010 auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Jenny eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor, die erst im April ihre große Wiedereröffnung nach der Pandemie-Pause feierte.