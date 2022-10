Hinterher ist man immer schlauer, heißt es im Volksmund. Auch beim Auswandern? Wir haben unsere Leser gefragt, was sie bei ihrem Umzug auf die Insel rückblickend anders gemacht hätten. Überraschend viele antworteten uns schlichtweg „nichts“, ein anderer Leser schrieb uns: „Ich würde gerne auswandern, traue mich aber nicht!“ Für ihn und alle, die vom Umzug nach Mallorca träumen, haben wir Tipps gesammelt:

Über Arbeitgeber recherchieren

Martina Jahnke: „Ich hätte vorher genau zu meinem zukünftigen Arbeitgeber recherchieren sollen. Jetzt im Nachhinein, nachdem ich Anfang August meinen Lohn nicht bekommen habe, habe ich seinen Namen gegoogelt.“

Kontakte genau prüfen

Beate Weilheimer (Name von der Redaktion geändert): „Wir sind wenige Wochen nach unserer Ankunft durch den Beruf meines Mannes auf Personen getroffen, die wir bereits aus dem Fernsehen kannten. Mein Bauchgefühl war von Anfang an schlecht. Mittlerweile kann ich sagen, dass ich es bereue, nicht darauf gehört zu haben, und auch nicht auf die vielen Menschen, die mich vor diesen Personen gewarnt haben.“

Iris Klein: „Auf keinen Fall würde ich noch einmal auf einen Geschäftspartner hereinfallen, der mich abzockt, also niemals etwas ohne Anwalt unterschreiben.“

Michael Busse: „Ich persönlich würde meine Kontakte zu einigen anderen Deutschen, die ich auf Mallorca kennengelernt habe, genauer prüfen. Einige haben mich persönlich echt enttäuscht, sogar belogen und versucht, mich abzuziehen.“

Zeitpunkt und Ort besser wählen

Doris Kirch: „Auch wenn ich schon seit vielen Jahren Auswanderungs-Beraterin bin, war meine Auswanderung so, wie ich es meinen Kunden nicht empfehlen würde. Aufgrund sehr widriger familiärer Umstände, häuslicher Gewalt etc. war es bei mir eher eine Flucht. Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich es besser planen und nicht Hals über Kopf weggehen. Ich würde auch schon viel früher auswandern. Ich habe mir so viele schöne Mallorca-Jahre entgehen lassen.“

Dieter Mönch (Name von der Red. geändert): „Wegen der steigenden Immobilienpreise wäre ich besser fünf Jahre eher gekommen.“

Katharina Karasek: „Ich wäre nicht schon mit 18 Jahren hierhergekommen, sondern zwei bis drei Jahre später. Ich war noch zu jung, um mich sesshaft zu machen, und hätte mir die Welt erst noch ein bisschen anschauen sollen. Jetzt habe ich ein Geschäft hier und kann nicht einfach so lange weg. Wahrscheinlich würde ich auch an einen Ort ziehen, der näher an Palma liegt, und nicht ganz aufs Land.“

Nur mit Partner auswandern

Tobias Baisch: „Wenn man auswandern möchte, dann am besten direkt mit der ganze Familie, da eine Fernbeziehung, meiner Meinung nach, auf Dauer schadet. Meine Ehe ist durch die räumliche Trennung gescheitert, man hat sich einfach auseinandergelebt.“

Sprachkenntnisse verbessern

Sebastian Koerfer: „Ich hätte die Sprache schon viel besser in Deutschland lernen sollen. Wer hier Spanisch spricht, freundet sich mit den Spaniern viel schneller an.“

Immobilie vorher verkaufen

Paul Glaser (Name von der Redaktion geändert): „Ich hätte vor dem Umzug meine Immobilie in Deutschland sicher verkaufen sollen. Ein Makler hatte mir aber suggeriert, dass die zentral in Hamburg liegende Vier-Zimmer-Wohnung schnell verkauft sein würde. Nun gab es ein einziges Angebot weit unter Wert, und sie ist immer noch nicht verkauft, worum sich nun mein Vater vor Ort kümmert.“

Mieten oder Kaufen?

Lisann Kottnik: „Es wäre klug gewesen, sofort eine Bleibe zu kaufen, anstatt zu mieten, da die Preise inzwischen unbezahlbar sind. Das war vor acht bis zehn Jahren noch ganz anders.“

Andrea Maier (Name von der Redaktion geändert): „Erst mieten, später kaufen, eine gute Portion Respekt – und eine noch größere Portion Geduld einpacken, und zu guter Letzt auf eine gesunde Portion Glück hoffen! Und natürlich zuvor an die Beantragung der NIE denken!“

Wohnung mit Heizung suchen

Sonja Nordmann: „Ich hätte gerne vorher gewusst, wie kalt es im Winter in den Wohnungen auf Mallorca wird. Dann hätte ich darauf geachtet, mir eine Wohnung mit Zentralheizung zu suchen.“

Autos Mitnehmen

Katharina Meier (Name von der Redaktion geändert): „Wir hätten unsere Autos mitnehmen sollen.“

Arbeit nicht unterschätzen

Thies Wolter: „Ich bin nun seit 18 Jahren hier und arbeite viel mehr als früher. Ich hätte gerne deutlich mehr Freizeit, um die Insel besser kennenzulernen, weil es so viele schöne Orte gibt.“

Mehr Rücklagen haben

Marina Fischer: „Das Einzige, was ich rückblickend anders gemacht hätte und jedem raten würde: mit einem finanziellen Polster auszuwandern, mit dem man sich circa ein Jahr lang (ohne Job) über Wasser halten könnte.“

Josephine Hagen (Name von der Redaktion geändert): „Die ersten Jahre sind Lehrjahre hier auf der Insel. Wenn man diese Phase durchhält, schafft man es. Ohne ein bisschen Kapital ist das jedoch schwierig.“