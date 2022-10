Die aus dem Vox-Format bekannten Auswanderer Lisha und Lou Savage haben sich am Samstag (15.10.) auf Mallorca das Ja-Wort gegeben. In der "Goodbye Deutschland"-Folge, die am 9. September ausgestrahlt wurde, sahen Zuschauer zuletzt, wie das Paar zusammen mit der ebenfalls aus dem Format bekannten Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier seine Hochzeit auf der Insel plante. Vor allem Braut Lisha Savage hatte damals noch größere Probleme bei der Suche ihres Kleides. Nach einer Brust-Verkleinerung in Istanbul ging sie bei der Brautkleidanprobe wenig später bis an ihre Schmerzgrenze. Das Kleid scheint sie nun offenbar gefunden zu haben.

Sind Sie die neuen Robens? "Goodbye Deutschland" sucht die nächsten Mallorca-Auswanderer Das Berliner Paar, das sich zunächst durch YouTube einen Namen gemacht hatte, hat nun also endlich seine Mallorca-Traumhochzeit gefeiert. Und die sollte, wie die Zuschauer in der Folge miterleben konnten, perfekt sein. Nicht nur beim Kleid, auch bei der Location und der Deko hatten die beiden Auswanderer ganz genaue Vorstellungen, leider jedoch nicht viel Zeit. Gratulationen auf Instagram Bereits am Vortag hatten andere Promis dem Paar bereits gratuliert, etwa Anne-Marie Eilfeld. "Liebe Lisha und lieber Lou, bevor morgen alles losgeht, und ihr bestimmt keine Zeit haben werdet, euer Insta zu checken, möchten Tim und ich, und natürlich auch der kleine Elian, euch ganz ganz viel Spaß und einen großartigen, besonderen, wunderschönen Tag wünschen, den ihr niemals vergesst. Wir sind so traurig, dass wir nicht dabei sein können, aber leider hat die Bürokratie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", so die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil. Auch die Auswanderer-Kollegen Caro und Andreas Robens warfen sich für den großen Tag in Schale: Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caroline Robens (@caroline_andreas_robens) "Und los geht's zur „All in White“-Hochzeit von Lisha und Lou. Wir sind soooo gespannt und freuen uns!", schrieb das Paar auf seinem Instagram-Profil. Ähnlich in Vorfreude war auch Auswanderin Danni Büchner, die sich im weißen Kleid vor ihrem Spiegel ablichtete. "Let's go. Freue mich so sehr auf euch", schrieb sie zu dem Bild. Lisha und Lou sind vor knapp zwei Jahren auf die Insel ausgewandert, nachdem sie zunächst hier probe gewohnt hatten. Zu sehen waren die beiden zuletzt unter anderem bei "Das perfekte Promi-Dinner" oder auch bei "Das Sommerhaus der Stars". /sw