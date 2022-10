Es scheint wie verhext: Die Probleme mit der Wasserversorgung in dem Restaurant "Up Up" an der Playa de Palma auf Mallorca halten an. Wie der durch das Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Betreiber Sascha Winkels jetzt in einem Instagram-Post beklagt, kann er weder das Geschirr abspülen noch die Toilettenspülung betätigen. "Da freut man sich aufzumachen und auf tolle Gäste, die sich angemeldet haben, und wir haben wieder kein Wasser. Unfassbar, jetzt steh ich hier. Unglaublich. Katastrophe, ehrlich", so der Mallorca-Auswanderer.

Zumal es bei Weitem nicht das erste Mal ist, dass Winkels und seine Partnerin Deniz Gülpen auf dem Trockenen sitzen. Schon Anfang September erzählte Winkels gegenüber der MZ, dass immer wieder Probleme aufgetreten seien, seit die beiden im April 2022 eröffneten. "Erst war ein Rohr verstopft und ein Tankwagen kam, der alles durchgeblasen hat. Dann hat jemand das Lokal nebenan gemietet und die ganzen Sanitäranlagen herausgerissen. Auch dabei ist scheinbar einiges kaputt gegangen." Schon damals hatten die Auswanderer einige Tage lang kein Wasser. Mitten im Hochsommer war es dann erneut zu Komplikationen gekommen, dieses Mal war offenbar der Wasserspeicher auf dem Dach kaputt. Mehrere Tage lang hatte das Restaurant geschlossen werden müssen, teilweise stand das Lokal sogar unter Wasser. Was die aktuellen Probleme verursacht, ist noch unklar. Ein wenn überhaupt schwacher Trost: Winkels und Gülpen sind mit diesen Sorgen nicht alleine. Auch "Goodbye Deutschland"-Kollegin Peggy Jerofke, die mit ihrem Partner Steff Jerkel in Cala Ratjada das Restaurant "Martiki" betreibt, klagte auf Instagram über einen schweren Wochenstart. "Das war ein Montag wie er im Buche steht. Einen Tag hatten wir zu und am nächsten Tag funktionierte gefühlt überhaupt gar nichts mehr", so Jerofke. Sowohl der Strom, an den auch die Kassen gekoppelt sind, sei ausgefallen, als auch die Wasserversorgung - und das, obwohl der Laden bereits gut gefüllt war. "Und dann klemmten auch noch die Türen und die Scheiben gingen nicht richtig auf", so die Auswanderin. "Also das war Montag Montag. Aber jetzt funktioniert wieder alles, da freu ich mich natürlich."