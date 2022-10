Eine brandneue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" wird am Freitag um 20.15 Uhr auf Vox gezeigt. Die Auswanderer-Sendung stellt unter dem Titel "Zwischen Hoffen und Bangen auf Mallorca" drei Protagonisten in den Mittelpunkt, die sich auf der Insel ihre Träume erfüllen wollen und auch mit schlechten Nachrichten klarkommen müssen.

Danni Büchners Tochter will Model werden

Zum einen ist da Danni Büchners Tochter Jada. Die 17-Jährige will als Model ins Berufsleben einsteigen. In der Folge hat sie ihr erstes professionelles Shooting mit einem Promifotografen. Ob sie sich vor der Kamera beweisen kann?

Schlechte Nachrichten für Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz

Dunkle Wolken hängen laut der Programmbeschreibung derweil über dem Haus von Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz in Peguera. Thommy war zu einer Routineuntersuchung bei seiner Hausärztin. Und die hat einen dunklen Fleck auf seiner Niere entdeckt. Verdacht auf Krebs bei "Goodbye Deutschland"-Urgestein Thommy. Ein Schock!

"So motiviert, wie wir in in die Saison gestartet sind hier auf Mallorca nach zwei Jahren Abstinenz von der Insel, so traurig ist es jetzt leider", sagte Kathrin Mermi-Schmelz damals in einem Social Media-Post. "Aber wir müssen durchhalten, wir hoffen das Beste. Und der Thommy ist ja ein Kämpfer, das wissen wir alle." Beide geben sich am Schluss optimistisch und sagen: "Wir schaffen das schon!" Wie die Geschichte ausgeht, können Sie hier lesen. Leider blieb es nicht die einzige Schocknachricht für die Auswanderer in diesem Jahr.

Das Paar gehört zu den Urgesteinen bei "Goodbye Deutschland." Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. Nun haben sie sich erneut für Peguera entschieden.

Neuanfang im "Red Rubber Duck"

Ebenfalls in Peguera befindet sich die Bar "Red Rubber Duck". Dort steht Betreiber Sascha Thielen vor einem Neuanfang. Beruflich wie privat. Die Beziehung zu einer Ex-Freundin ging in die Brüche. Und wegen Corona musste Sascha auch noch seine Bar zwei Jahre lang schließen. Jetzt der Neustart. Mit neuer Frau an der Seite. Kathrin hat bislang auf Mallorca allerdings in einer Hausverwaltung gearbeitet.

"Wir sind erst verspätet (Mitte Mai) in die Saison gestartet, da wir einen großen Wasserschaden hatten. Die Saison war mit viel Höhen und Tiefen verbunden. Die Gastronomie hat sich seit der Pandemie stark verändert. Wir werden uns im Winter Gedanken machen, wie wir uns anpassen oder verändern können, um das Beste aus der aktuellen wirtschaftlichen Lage zu machen", verriet der Auswanderer am Mittwoch (19.10.) der MZ.

Thielen war 2013 nach Mallorca ausgewandert. Von Anfang an begleitete ihn ein Kamerateam der Vox-Auswanderersendung "Goodbye Deutschland" bei seinen Höhen und Tiefen. Das "Red Rubber Duck" ist unter deutschen Peguera-Besuchern mittlerweile eine Institution. /pss /sw