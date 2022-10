"Menschen, die zueinander gehören, finden auf wundersame Weise immer wieder zusammen", heißt ein bekannter Spruch. Am eigenen Leib erfahren haben das der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sascha Thielen und seine Freundin Kathrin Westenburger.

Zum ersten Mal gesehen hatten sich beide im Sommer 2017 im Mercadona in Andratx. "Zusammengekommen sind wir im August 2020", erzählt Westenburger der MZ am Telefon. Beide Auswanderer waren damals noch in Beziehungen, begannen aber dennoch eine Affäre.

Auf die Insel gekommen waren sie nämlich mit ihren einstigen Partnern: 2013 war Thielen zunächst mit seiner Frau Marina und deren gemeinsamer Tochter nach Mallorca ausgewandert. Nicht einmal zwei Jahre nach der Auswanderung ging seine damalige Partnerin nach Deutschland zurück. Auch eine zweite Tochter bekam das Paar noch, das fortan eine Fernbeziehung führte.

Westernburger war 2016 mit ihrem damaligen Mann und den beiden Kindern auf die Insel ausgewandert. Die gelernte Zahntechnikerin hatte zunächst eine eigene Hausverwaltung.

Treffen, Kontaktabbruch, Kontakt-Wiederaufnahme

"Wir wollten unserer Gefühle aus Rücksicht gegenüber unseren Partnern und Familien am Anfang nicht zulassen", erzählt Thielen. Doch nach einem Kontaktabbruch aus Vernunft 2018 trafen sich Westenburger und Thielen zufällig immer wieder: ob auf der Straße oder erneut beim Einkaufen. Beide wohnten schließlich in Port d'Andratx. "Einmal war ich mit meiner Schwester in Peguera unterwegs. Da sind wir an Sascha mit dem Auto vorbeigefahren", erinnert sich die gelernte Zahntechnikerin.

Die Anziehung war zu groß

Es war im Sommer 2020, als beide merkten, dass die Anziehung zwischen ihnen einfach zu groß war. Lange hätten sie über den Schritt, der dann folgte, miteinander beratschlagt, erzählt das Paar der MZ. "Im August 2020 haben wir mit unseren damaligen Partnern Nägel mit Köpfen gemacht und uns von ihnen getrennt", erzählt Thielen. "Es war wirklich eine schwere Zeit", erinnert er sich.

Während Westenburgers damaliger Partner die Sache noch "recht locker" hingenommen hätte, ging für Thielens damalige Partnerin die Welt unter. "Ich bin schließlich von heute auf morgen ausgezogen", erzählt Thielen. Noch heute sei es für ihn schwierig, die Geschichte in Worte zu fassen. "Nicht nur der Partnerin, auch den Kindern gegenüber hat man ein sehr schlechtes Gewissen. Es tut mir sehr leid für sie, ich war damals aber einfach nicht mehr glücklich", verrät Thielen. Zudem hätten die Kinder die Streitereien zwischen dem Paar damals auch mitbekommen.

Wird am Ende alles gut?

Nun sind die 37-Jährige und der 45-Jährige, die jeweils zwei Kinder mit ihren Ex-Partnern haben, seit über zwei Jahren ein Paar. In der Folge, die am Freitag (21.10.) auf Vox läuft, sieht man unter anderem, dass Westenburger nun auch geschäftlich mit Thielen zusammenarbeitet. Im "Red Rubber Duck" lernte sie während der Dreharbeiten das Cocktail-Mixen. "Es klappt mittlerweile gut und ich kann die Bar auch alleine schmeißen. Eingestiegen bin ich im Mai", erzählt sie.

Thielen habe zudem 6.000 Euro investiert, um sein während der Pandemie geschlossenes Lokal auf Vordermann zu bringen. Auch optisch hat sich seither einiges geändert. Die Paletten-Möbel draußen etwa wurden mit Stoff überzogen, in Barnähe gibt es eine Grünfläche aus Kunststoff. Das Schild des Lokals muss noch erneuert werden.

Bett aus Deutschland auf die Insel bringen

Während der Pandemie, seit September 2020, hatten die beiden noch zusammen in Deutschland gelebt. Mittlerweile sind sie wieder fest auf Mallorca und verbringen durch die gemeinsame Arbeit quasi 24 Stunden miteinander, erzählen sie der MZ am Telefon. In der neuen Folge des Auswanderer-Formats sieht man auch, dass Kathrin Westenburger unter anderem noch das Bett in der gemeinsamen Wohnung auf der Insel erneuern will. Schließlich hätten schon Thielen und seine Partnerin darin geschlafen. "Wir holen bald noch einige Möbel, auch das Bett, aus unserer Wohnung in Deutschland auf die Insel", verraten die Auswanderer der MZ.

Seit Thielens Auswanderung 2013 begleitete ihn das Kamerateam der Vox-Auswanderersendung regelmäßig bei seinen Höhen und Tiefen. Das "Red Rubber Duck" ist unter deutschen Peguera-Besuchern mittlerweile eine Institution.