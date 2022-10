Für alle Fans des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland", die montags die neuen Folgen erwarten, kommt hier eine Ankündigung: Wie bereits in der letzten Mallorca-Folge, als unter anderem Danni Büchner und Sascha Thielen zu sehen waren, zeigt der Sender am Freitag (28.10.) um 20.15 Uhr eine neue Folge des beliebten Auswanderer-Formats.

Unter dem Motto "Zwischen Mut und Sorge unter der Sonne" erfahren die Zuschauer darin unter anderem Neues der Großfamilie Charmi, die sich im September 2021 auf der Insel niedergelassen hatte. Nun sehen Zuschauer ganz offiziell, was viele wohl schon vermutet haben: Für die Familie steht nicht einmal ein Jahr nach ihrer Auswanderung nach Mallorca die Rückkehr nach Deutschland an.

Einer der Gründe ist ein häufiges Problem in Wohnungen oder Häusern auf Mallorca: Schimmel. "Die sechsköpfige Familie findet auf der Insel einfach kein neues Heim", liest man in der Programmbeschreibung. Dabei war es der Traum von Familienvater Mani Charmi, am Ballermann als Schlagersänger durchzustarten. Und auch sonst hatte sich die Familie rund um Mutter Fabienne Charmi viele Jahre lang nach dem Umzug auf die Insel gesehnt. Ist der Mallorca-Traum nun endgültig ausgeträumt?

Wir haben bei Fabienne und Mani Charmi nachgefragt und uns die Gründe genauer erläutern lassen. Mehr dazu lest ihr am Donnerstag (27.10.) bei uns.

Was bisher geschah

In der "Goodbye Deutschland"-Folge vom 1. August konnten die Zuschauer miterleben, wie sich Paar mit vier Kindern – zwei davon sind von einem früheren Partner von Fabienne – auf der Insel niederließ. Das war Ende September 2021. Doch schon nach wenigen Wochen zogen dunkle Wolken auf im Auswanderer-Paradies. Schuld war eine neue Tätigkeit des Familienvaters Mani: Neben seiner Marketing-Agentur, die Mani Charmi seit über 20 Jahren betreibt, arbeitete der 40-jährige Auswanderer auch an einer Gesangskarriere mit Ballermann-Liedern – unter dem Namen Nick Tschecker.

Mit durchzechten Nächten, Alkohol und unzuverlässigem Verhalten gegenüber seiner Frau Fabienne und den Kindern setzte er kurzzeitig das Auswanderer-Glück seiner Familie aufs Spiel. Da es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem Paar gekommen war, reduzierte Mani Charmi die Anzahl seiner Auftritte im Münchner Kindl. "Für mich geht es am Ballermann weiter, unabhängig vom Wohnort", bestätigte der Auswanderer der MZ im August, nachdem zuvor bekannt geworden war, dass die Familie umgezogen ist.

Außerdem: Ein Schwabe in Bulgarien

Der Schwabe Björn René wandert nach Bulgarien aus. Zusammen mit Freundin Michaela will der Hobby-DJ und Schlagersänger in dem osteuropäischen Land ein Hundecafé eröffnen.