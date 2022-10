Das Haus und Grundstück von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin und Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier in Bahía Grande verwandeln sich dieser Tage in eine Geisterbahn. Die 46-Jährige sagt von sich selbst, dass sie wohl der größte Halloween-Fan der ganzen Insel ist. Seit sie vor zehn Jahren auf die Insel gekommen ist, veranstaltet die Auswanderin in ihrem Haus zu Halloween ein Event, das zahlreiche Schaulustige von der ganzen Insel anzieht. In diesem Jahr findet es am 31. Oktober von 19.13 bis 23.13 Uhr statt. In den ersten Jahren kamen 100 bis 400 Menschen, im vergangenen ganze 1.600. "Sie kommen mittlerweile teilweise mit Bussen von Alcúdia angefahren, nur damit sie dann drei Stunden in der Schlange stehen, bis sie hereinkommen", erzählt die Auswanderin der MZ.

Fünf Statisten gesucht

In dem Horrorhaus, das jedes Jahr unter einem anderen Motto steht, gibt es am 31. Oktober immer auch reichlich Action. "Zombies und Geister irgendwohin stellen, ist zwar schön und gut, aber ich versuche immer, eine Geschichte zu erzählen", so die Auswanderin zur MZ. Um das Thema dieses Jahr (Mafia-Casino) verwirklichen zu können, sucht Runggaldier derzeit noch fünf männliche Statisten. Claudia Runggaldier selbst wird die Mafia-Chefin verkörpern. "Ich bräuchte zwei Männer, die am Balkon auf- und abmarschieren. Ein Mafia-Versteck muss ja schließlich gesichert werden", findet Runggaldier. Da die Mafia nicht nur Freunde habe, werden in einem Hinterhof Besucher auf die softe Art gefoltert und gequält. "Für diesen Bereich bräuchte ich noch drei Männer, die mit Plastikpistolen und Plastik-Baseball-Schlägern die Menschen erschrecken", erzählt Runggaldier.

Welche Sprache die männlichen Statisten sprechen, sei egal. Sie sollten allerdings eher extrovertiert sein. "Wenn ein schüchterner Mensch drei Stunden in der Ecke steht und einmal 'peng' macht, funktioniert das nicht, ebenso wenig, wie wenn ich dort einen kleinen 12 Jahre alten Jungen hinstelle", scherzt der Halloween-Fan.

Hier können sich Interessenten melden

Wer Lust hat, Teil des schaurigen Spektakels zu werden und schon immer mal Statist in einem Horrorhaus sein wollte, kann sich per WhatsApp unter der Nummer 634-32 74 91 bei Claudia Runggaldier melden. Die Statisten sollten sich am 31. Oktober in einen schwarzen Anzug oder ähnliches werfen und darunter ein weißes Hemd oder T-Shirt anziehen.

Diese "Goodbye Deutschland"-Auswanderer sind dabei

Am Halloween-Abend steht dann unter anderem auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderer und Runggaldiers Freund Andreas Robens am Eingang, um gemeinsam mit Runggaldier das Gästeaufkommen zu regeln. Dort gilt dann das Motto "Wenn du das Süße willst, musst du durchs Saure (das Horrorhaus) durch". Während ein Großteil der Freunde von Runggaldier in dem Horrorhaus, in dem es auch ein Casino und eine Bar gibt, verschiedene Rollen übernehmen und länger bleiben dürfen, laufen die anderen Gäste meist innerhalb von 15 Minuten durch ihr Haus. Gleichzeitig Platz für 1.600 Leute hätte Runggaldier trotz des recht großen Hauses auch gar nicht. Für die erwachsenen Gäste gibt es Blut (Rotwein), für die Kleinen reichlich Süßigkeiten am Ausgang.

Hier wird es schaurig

Sie sollten sich rechtzeitig im Carrer Cristofòr Colom einfinden, denn Runggaldier erwartet auch in diesem Jahr weit über 1.000 Gäste. "Die Süßigkeiten-Säckchen, die wir für die Kinder vorbereiten, passen wir immer ans Thema an." Anhand der Säckchen wusste Runggaldier in den vergangenen Jahren grob, wie viele Menschen durch ihr Horrorhaus gelaufen sind. Im vergangenen Jahr hat die Auswanderin am Eingang sogar erstmals (kostenlose) Tickets vergeben, um einen Überblick über die Anzahl der Besucher zu haben. "Ich hatte 1.000 Tickets zum Abreißen gekauft. Zu Beginn meinten Freunde von mir noch 'Was willst du mit so vielen Tickets?'", erzählt Runggaldier. Schon um halb 10 waren alle weg.

Profit schlägt die Auswanderin durch das Event keinen, verlangt auch keinen Eintritt. "Im Gegenteil: Es kostet mich jedes Jahr eine Menge an Geld, bestimmt 2.000 bis 3.000 Euro", so Runggaldier. Ihr ganzer Dachboden sei zwar voller Halloween-Deko, doch auch die Licht- und Soundanlagen sowie der Wein und die Süßigkeiten müssen ja bezahlt werden.

Für die Hochzeitsplanerin ist das Event endlich mal etwas, das sie nach einer harten Saison vor allem für sich organisiert, weil sie Halloween eben liebt. "Es ist mein absoluter Lieblingstag des Jahres." Entsprechend perfektionistisch geht sie an die Planungen heran. "Ich bin da so verbissen wie ein Kampfhund, wenn ich mir etwas Bestimmtes in den Kopf gesetzt habe", erzählt Runggaldier. Auch für ihre beiden Kinder Romy (15) und Constantin (9) sei das Halloween-Event ein riesiges Fest. "Sie freuen sich jedes Jahr aufs Neue, wenn sie sehen, wie detailverliebt ich bin", erzählt die zweifache Familien-Mutter, die ihre Kinder mit ihrer Halloween-Vorliebe längst angesteckt hat.

Kein Event im Jahr 2020

Umso schwerer war es für die Hochzeitsplanerin, dass sie wegen der Pandemie 2020 keine Party feiern konnte. "Es war das einzige Jahr, in dem ich nichts organisieren konnte. Dass trotzdem Leute zu meinem Haus gefahren sind, verkleidet und traurig aus dem Auto geschaut haben, war für mich echt schlimm", erinnert sich Runggaldier, die fremde Gäste nirgendwo offiziell einlädt. Dass bei ihr zu Halloween etwas Besonderes geht, hat sich auf der Insel längst herumgesprochen. Auch dieser Tage seien schon die ersten Schaulustigen an ihrem Haus vorbeigefahren, haben angehalten und über die angebrachte Deko gestaunt.

"Ich denke jetzt schon an das Thema fürs nächste Jahr", schwärmt Runggaldier, die 2018 bei ihrem Event zufällig das Motto "Seuche" gewählt hatte. "Im Nachhinein haben so viele meiner Gäste gesagt 'Gott sei Dank hast du das nicht 2019, wenige Monate, bevor die Corona-Pandemie begann, gemacht. "Ich hatte damals das ganze Haus in Plastik eingepackt und an einigen Stellen 'Quarantäne' darauf geschrieben. Mein Kostüm war ein Schutzanzug und eine FFP2-Maske", erinnert sich Runggaldier, deren Themen in anderen Jahren "Puppengeburtstag", "Frankenstein", "Piraten" oder "Horrorzirkus" waren.

Eigentlich Hochzeiten, Kommunionsfeiern, Geburtstage oder Taufen

Claudia Runggaldier lebt seit 2012 auf Mallorca, mittlerweile mit ihren beiden Kinden. Die Familie hatte zuvor einige Jahre lang in Kalifornien gelebt. Auf Mallorca organisiert die 46-Jährige hauptsächlich Hochzeiten, aber auch Kommunionsfeiern, Geburtstage oder Taufen und betreibt ein Geschäft für Deko-Artikel.

Bald wird die Hochzeitsplanerin erneut in einer "Goodbye Deutschland"-Folge, in der die Hochzeit von Lisha und Lou Savage gezeigt wird, zu sehen sein. Das Auswanderer-Paar hatte am 15. Oktober in einem Beach-Club in Arenal geheiratet. Auch für Caro und Andreas Robens hatte die 46-Jährige anlässlich ihres 10. Hochzeitstages eine große Feier organisiert.