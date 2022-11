Es ist eine ungewöhnliche Folge der Auswanderer-Serie "Goodbye Deutschland" über Mallorca, die der Privatsender Vox am Montag (14.11.) im deutschen Free-TV ausstrahlen wird und die die MZ schon im Vorhinein angeschaut hat. Besonders intensiv wird es bei dem Teil, der dem bekanntesten Auswanderer-Pärchen aus Cala Ratjada gewidmet ist: Steff Jerkel und Peggy Jeroschke. Schon vor der Veröffentlichung hatte ein Trailer darauf hingewiesen, dass die beiden Mallorca-Liebhaber ihre Beziehung nach 24 gemeinsamen Jahren beenden.

Und so ist die aktuelle Folge der beliebten Serie denn auch geprägt von mehr oder weniger unterdrückten Tränen, vor allem seitens des sonst immer so stark erscheinenden Steff Jerkel. „Peggy und ich werden uns trennen. Wir haben lange gekämpft und alles versucht, weil ja auch Josephine dran hängt, aber es geht nicht mehr", verkündet der Deutsche in der Sendung das Liebes-Aus. Josephine ist die vierjährige Tochter der beiden, die auf Mallorca in die Vorschule geht und auf der Insel zur Welt kam.

Zerstörte Zukunftspläne

Peggy wollte es erst gar nicht glauben. „Gefühlt haben wir uns acht bis zehn Mal getrennt, sind aber immer wieder zusammengekommen. Ich dachte, es ist vielleicht nur eine Phase. Wir hatten Zukunftspläne, haben von Hausbauen gesprochen...", so die Auswanderin vor der Kamera.

Traurige Musik und alte Bilder und Aufnahmen der beiden verstärken die traurige Stimmung in gewohnter Vox-Manier. „Meine Freunde sagen‚ 'du wirst abstürzen ohne Peggy. Du bist bescheuert, so jemanden kriegst du nie wieder'", sagt Steff Jerkel. Und: „Keiner hat keinen betrogen. Für andere Frauen habe ich jetzt gar keinen Kopf. Peggy ist die beste Mutter der Welt."

Peggy und Steff hatten sich in einer Disco in Hamburg kennengelernt und waren 2008 gemeinsam in den Nordosten von Mallorca gezogen. Sie waren ihr halbes Leben zusammen, sind Eltern, haben ein Haus und führen gemeinsam ein Lokal. Punkte, die auch in der Serie immer wieder zu Streit zwischen den beiden führten.

Die Millionen-Villa in Cala Ratjada wollte Steff Jerkel verkaufen, auch wenn Peggy dagegen war. Die Bar Martiki an der Meerespromenade von Cala Ratjada hätte Steff Jerkel nach der durch Bauarbeiten und Schwierigkeiten geprägten Saison 2022 am liebsten für immer dichtgemacht - und nicht nur für den Winter. Peggy war aber strikt dagegen und sprach sich für die Weiterführung des Betriebs im kommenden Sommer aus.

Rückblick auf bessere Zeiten

In letzter Zeit, so erfahren die Zuschauer in der Sendung, schlafen die beiden in getrennten Schlafzimmern, aber im selben Haus. „Man schweigt sich manchmal an. Es ist einfach ekelhaft das Gefühl", so Steff, der laut MZ-Informationen mittlerweile im Urlaub in Kolumbien ist. Peggy wirkt dagegen erstaunlich gefasst. Erzählt, dass sie Dinge eher mit sich selbst ausmacht. Josephine soll unbeschwert leben können.

Auch der Kinderwunsch des Paares war damals von Vox dokumentiert worden. Noch einmal zeigt der Sender Aufnahmen von damals, als die beiden sich für eine künstliche Befruchtung entschieden, dann von der schwangeren Peggy und den ersten Tagen nach der Geburt von Josephine.

Noch hätten sie ihrer Tochter nichts von der Trennung erzählt, berichten sie. Man versuche, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten, wolle es ihr aber bald in Ruhe erklären. Steff dürfte nachempfinden, wie schwer dies für seine Tochter wird: Er ist selbst als Scheidungskind aufgewachsen.

Viele offene Fragen

Letzter Zusammenhalt für die Familie war die geliebte Hündin Kiki gewesen, die vor Kurzem in hohem Alter eingeschläfert werden musste. Ihr Tod scheint die Kluft zwischen dem Paar weiter vorangetrieben zu haben.

Was nun mit der Villa geschieht, ob und wann Steff auszieht, und auch, wie es mit dem Martiki weitergeht - all diese Fragen bleiben unbeantwortet. Auf MZ-Anfrage gab Peggy an, sich zunächst nicht weiter zur Trennung äußern zu wollen, Steff lies die Anfrage gänzlich unbeantwortet.

Hochzeitsplanung bei Lisha und Lou

Weiter wird in der Folge auch von anderen Mallorca-Auswanderern, Lisha und Lou Savage, berichtet. Bei ihnen läuten die Hochzeitsglocken, die Feier wird von Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier - ebenfalls aus dem Vox-Format bekannt - veranstaltet. Zunächst gibt es ein Brautkleid-Chaos: Die drei Koffer mit mehreren Brautkleidern aus einem Laden in Berlin kommen zunächst nicht an. Lisha möchte zwei Kleider haben. Eines für die Trauung, das andere für die Feier am Abend. Am Ende findet sie doch ihr perfektes Traumkleid.

Die beiden Berliner haben bereits vor vier Jahren in Deutschland standesamtlich geheiratet. Die Planungen für eine Trauung am Strand von Mallorca halten sie nun aber permanent in Atem. Am Ende feiern sie mit vielen Freudentränen ihre Traumhochzeit. /somo

Die Folge "Goodbye Deutschland" wird unter dem Untertitel "Bewegte Zeiten" am Montag (14.11.) um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.