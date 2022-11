24 Jahre waren die durch "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke ein Paar, gingen gemeinsam durch dick und dünn. Wie am Montagabend (14.11.) in der neuen Folge des Vox-Formats gezeigt wird, hat sich das Paar nun getrennt.

Dass die Trennung zwar hart ist, aber kein Rosenkrieg droht, zeigt nun ein Post, den Steff Jerkel am Sonntagabend auf Instagram veröffentlichte. Darin richtet der Gastronom und TV-Star zarte Worte an seine bisherige Partnerin und Mutter der gemeinsamen Tochter Josephine. "Krasses Leben zusammen gehabt" "Ich danke dir für alles, was du mir gegeben, mich gelehrt und für mich aufgegeben hast", beginnt Jerkel seine Worte. "Wir haben 25 Jahre zusammen verbracht. Wer schafft das heute noch? Wir haben so ein krasses Leben zusammen gehabt. Kaum jemand würde uns unsere Geschichten glauben. Du warst immer mein Ruhepuls, mein Gleichgewicht." Der Martiki-Betreiber aus Cala Ratjada schreibt, es werde nun schwer ohne seine Begleiterin. "Du bist eine tolle Frau und ein noch besserer Mensch. Aber eine noch unglaublichere Mutter. Ich werde dir für immer dankbar sein, dass du mir unsere kleine Josephine geboren hast." Hartnäckig sei Jerofke gewesen, erklärt Jerkel, der den Text von einem Reel mit gemeinsamen Bildern begleiten lässt. Auch dafür sei er dankbar. "Ich weiß nicht genau, wann und wo wir uns verloren haben, aber ich bin todtraurig." Er verspricht, immer für Jerofke da zu sein. Ob die Worte bei Jerofke angekommen sind, ist nicht klar. Geliked hat sie den Beitrag nicht. Am Montagmorgen postete sie ein Video, das sie auf dem Weg zum Nagelstudio zeigte. 2008 nach Mallorca gezogen Jerkel und Jerofke hatten sich in einer Disco in Hamburg kennengelernt und waren 2008 gemeinsam in den Nordosten von Mallorca gezogen. Sie waren ihr halbes Leben zusammen, sind Eltern, haben ein Haus und führen gemeinsam ein Lokal. Die Millionen-Villa in Cala Ratjada wollte Steff Jerkel verkaufen, auch wenn Peggy dagegen war. 34 Die Bar Martiki an der Meerespromenade von Cala Ratjada hätte Jerkel nach der durch Bauarbeiten und Schwierigkeiten geprägten Saison 2022 am liebsten für immer dichtgemacht - und nicht nur für den Winter. Peggy war aber strikt dagegen und sprach sich für die Weiterführung des Betriebs im kommenden Sommer aus. /pss/somo