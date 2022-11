Die vergangenen Monate, die die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz auf Mallorca verbracht haben, waren ein einziges Auf und Ab. Nun kehren sie der Insel zumindest erstmal für ein paar Monate den Rücken und ziehen nach Österreich.

Alles begann damit, dass sich Kathrin Mermi-Schmelz noch vor Saisonbeginn auf Mallorca am Knie verletzt hatte, dann stellten Ärzte bei einer Untersuchung in einem Krankenhaus einen Schatten auf Thommy Schmelz' Niere fest. Erst Wochen später gaben sie Entwarnung. Es waren doch nur Nierensteine. Freudentränen bei dem Paar. Doch wirklich lange hielt die Freude nicht an, denn Thommy Schmelz' Mutter in Deutschland ging es zunehmend schlechter. Auch deswegen war für die beiden Auswanderer kaum Zeit und Raum, um ihr 24. Beziehungs-Jubiläum zu feiern. Dann verstarb Thommys Schmelz' Mutter, woraufhin sich der Auswanderer erst einmal eine berufliche Auszeit nahm. Kathrin Mermi-Schmelz arbeitet währenddessen weiter im Restaurant El Paradiso in Peguera. Doch nun ist der Ort im Winterschlaf.

Nach der Saison kommt der wohlverdiente Urlaub

"Die Saison ist vorbei und wir machen jetzt Urlaub", so Kathrin Mermi-Schmelz zur MZ. Im Dezember mache das Auswanderer-Paar eine zwölftägige Kreuzfahrt mit der Aida. "2022 war ein katastrophales Jahr. Es sind so viele Menschen aus unserem Bekanntenkreis gestorben, zudem gab es andere Schicksalsschläge. Daher wollen wir jetzt endlich ein paar Dinge erledigen, die auf unserer Agenda stehen und die wir noch nie gemacht haben", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz der MZ. Wie eben die Kreuzfahrt.

"Danach geht es noch kurz für zwei Tage nach Deutschland und im Anschluss auf den Berg", so die Auswanderin. Wer das Schicksal der Auswanderer von Anfang an mitverfolgt hat oder ihnen zumindest seit einiger Zeit auf Instagram folgt, weiß, dass die beiden im Winter schon des Öfteren in einem Restaurant in Österreich im Salzburger Land gearbeitet haben, zum ersten Mal 2015/2016.

Rückblick auf die Saison

Obwohl es zunächst anders aussah, konnte Kathrin Mermi-Schmelz trotz ihrer Knieverletzung auf Mallorca die Saison durcharbeiten. "Ich habe sie ganz normal zu Ende gebracht. Mein Knie ist wieder völlig in Ordnung", erzählt sie nun Monate später. Wegen der privaten Auf und Abs hoffen die beiden Auswanderer nun, dass die Wintersaison ruhiger wird.

Und die Wohnung in Peguera?

Die Wohnung in Peguera werde das Paar natürlich behalten. "Wir werden einen Teufel tun, unser 'Little Brasil' aufzugeben, nachdem ich hier so viel gepflanzt und gemacht und getan habe", betont die Auswanderin gegenüber der MZ. In den vergangenen Folgen von "Goodbye Deutschland" war immer wieder die Wohnung zu sehen, die das Paar mit mehreren Brasilien-Flaggen geschmückt hatte. Damit die Pflanzen nicht kaputtgehen, bevor das Paar im Frühling wieder kommt, habe Kathrin Mermi-Schmelz sogar eine "Babysitterin" engagiert, wie sie sagt. Dazu, wie es dann für die beiden weitergeht, will die Auswanderin nichts sagen. "Lasst euch überraschen. Wir sind ja immer für eine Überraschung gut."

Die Abenteuerlustigen

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Thommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Im Winter 2015/2016 arbeiteten der Koch und die Kellnerin dann erstmals in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter danach arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. "Wir waren dort angestellt, es ist nicht unser Truck gewesen", stellt Kathrin Mermi-Schmelz klar. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder. Nach der ersten Saison auf Mallorca nach der Pandemie geht es für die Auswanderer nun wieder in ihre andere zweite Heimat: Österreich, in den Starchen Stadl.