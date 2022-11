Im deutschen TV wird wieder nach Mallorca ausgewandert, diesmal aber mit zwei Wiederholungsfolgen von "Goodbye Deutschland!" Vox zeigt am Montag (21.11.) um 20.15 Uhr die Erlebnisse von Familie Ott, Familie Steinmill und Familie Parlow auf der Insel, die erstmals 2017 ausgestrahlt wurden. Um 22.15 Uhr folgen dann die von der Corona-Krise getrübten Abenteuer von Familie Howell, neben weiteren Auswanderer-Erlebnissen in Dubai und Gran Canaria (Erstausstrahlung 2021).

Familie Ott

"17 Umzüge in 17 Ehejahren - das muss man erst mal schaffen. Und Familie Ott bleibt der Zahl 17 treu, denn sie wagen die Auswanderung ins 17. Bundesland der Deutschen: nach Mallorca", heißt es in der Programmankündigung. "Dabei ist es für Mama Janine, Papa Michael und ihre beiden Kinder Jason und Eyleen bereits der zweite Versuch in Sachen Auswandern. Vor acht Jahren haben die Otts ihre Glück nämlich schon einmal versucht - auf Gran Canaria. Dort ging der damals 8-jährige Jason durch die Hölle. In einer spanischen Schule wurde er Opfer von extremen Mobbingattacken, aber durch deutsche Kinder. Am Ende blieb nur die Rückwanderung ins nordrheinwestfälische Jüchen. Zu der neuen Auswanderung gesellt sich bei Sohn Jason eine alte Angst. Die Angst vor der Schule. Für ein Leben auf Mallorca hängt Mama Janine ihren Job als Altenpflegerin an den Nagel. Papa Michael verkauft das gerade erst sanierte Eigenheim. Er will in Spanien allein für den Lebensunterhalt seiner Familie sorgen, mit einer trendigen Geschäfts-Idee: Online Marketing. Michael gibt Kurse für Menschen, die im Internet reich werden wollen."

Familie Parlow

Auch Ina Parlow ist vor zwei Jahren mit Ehemann Georg und ihren Kindern Josi und Sarah von Malente nach Mallorca ausgewandert und seitdem schon fünf Mal umgezogen. Mit jedem Ortswechsel haben sie sich verkleinert, des Geldes wegen. Dieser Umzug soll endgültig der Letzte sein. Mama Ina will endlich ankommen. Sie ist müde geworden. Müde vom Auswandern, loslassen, sich trennen müssen. Den Plan von einem Fincahotel mit Agrotourismo musste sie aufgeben. Ihre Pflegetochter Sarah kam von einem Ausflug aus Deutschland nicht zurück. Die Sehnsucht nach ihrem leiblichen Papa und ihren Freunden war einfach zu groß. Mama Ina trauert immer noch. All ihre Hoffnungen und ihre letzte Kraft steckt die tapfere Auswanderin nun in ein kleines Stadthäuschen in Montuiri. Viel Geld ist ja nicht mehr in der Familien-Spardose. Mit einem Job im Callcenter hält sich die ganze Familie über Wasser. Wieder wollen die Parlows in ein Mietshaus investieren, ein Haus, das ihnen nicht gehört. Doch kurz nach dem Einzug bricht ein großes Unwetter über Mallorca herein und die Parlows bekommen nicht nur nasse Füße, sondern werden auch erfahren, warum ihr Häuschen so günstig ist...

Familie Steinmill

Bei Familie Steinmill aus dem Saarland ist es Mama Evelyne, die in Sachen Auswanderung den Ton angibt. Sie startet mit vollen Körbchen nach Mallorca. Die Geschäftsidee für die Insel: Unterwäsche in Übergrößen. Jahrelang litt die Saarländerin selbst unter einem 6 Kilo schweren XXL-Busen. Mit Hilfe ihres berühmten Vaters - Kultbistro-Besitzer Maurice Gritzmacher - will Evelyne eine ganze Inselnation an Frauen als Kunden gewinnen. Nur wenn das klappt, können Sohn Colin und Ehemann Marc nachkommen. Doch Evelines Verkaufsveranstaltungen laufen nur sehr mühsam an. Getrennt von ihrer Familie in Deutschland muss sie erst mal viele Niederlagen einstecken.

Familie Howell

Mitten in der Corona-Krise wandert Mama Gaby mit Sohn André und ihrer schwangeren Schwiegertochter Jessica nach Mallorca aus. Die drei eröffnen einen Imbiss mit pfälzischen Spezialitäten. Doch der Start missglückt. Urlauber nicht in Sicht. Die Kasse leer. Und in ein paar Wochen kommt das Baby. /ff