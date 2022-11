Die Ankündigung, dass sich die beliebten "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke getrennt haben, hat viele Zuschauer nach der am 14. November ausgestrahlten Folge des Vox-Formats geschockt zurückgelassen: Nach über 24 Jahren Beziehung hatten die Auswanderer sichtlich berührt verkündet, dass sie fortan getrennte Wege gehen.

In Arenal kennengelernt

"Wir haben uns 1998 in Arenal kennengelernt", erzählt Auswanderer Steff Jerkel der MZ. Für die MZ hat er aus all den Jahren Beziehung Fotos mit seiner Peggy herausgesucht. Im Jahr 2008 zogen der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau dann gemeinsam auf die Insel.

Immer wieder wurden sie bei ihren Projekten auf der Insel von Vox-Teams begleitet. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" sahen zudem, wie das Paar nach einem lange unerfüllten Kinderwunsch nach einer künstlichen Befruchtung Tochter Josphine erwartete.

Am 13. März 2018 wurde "JayJay", wie sie ihre Tochter nennen, geboren. Schon seit einigen Jahren erzählt vor allem Peggy Jerofke auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig von dem Alltag mit der gemeinsamen, mittlerweile vier Jahre alten Tochter und zeigt sie häufig auch in ihren Stories und Fotos.

Im Mai 2021 eröffneten Peggy Jerofke und Steff Jerkel an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki". Ab dem Frühjahr 2022 nahm Jerkel zudem über 20 Kilogramm ab und gewann damit eine Wette unter Freunden. Anfang September hatten Unbekannte versucht, bei dem Auswanderer-Paar einzubrechen. Und Mitte September hatte es dann in dem Restaurant gebrannt. Ein Kühlschrank-Motor in der Küche war der Auslöser. Wenig später musste die Familie den schweren Verlust ihrer geliebten Hündin Kiki verkraften. 15 Jahre lang hatte die Terrier-Hündin die drei begleitet. Ende September musste das Paar sie einschläfern lassen.

Am 29. Oktober läutete die Auswanderer in ihrem Martiki die Winterpause ein. Wann und ob sie es in der neuen Saison wieder eröffnen, ist bisher noch nicht klar. Peggy Jerofke und Steff Jerkel waren sich zuletzt uneinig darüber, ob sie das Lokal behalten wollen – wenn es nach Peggy Jerofke ginge, auf jeden Fall. Steff Jerkel hat seit dem bürokratischen Hin und Her wegen der lange andauernden Bauarbeiten an der Promenade von Cala Ratjada eher die Schnauze voll. Bereits im April hatte er Interesse an der Übernahme des Café del Sol angekündigt. "Es ist für mich das schönste Lokal auf Mallorca", so der Betreiber der Bar "Martiki" in Cala Ratjada damals.

Nun müssen die Auswanderer die Trennung verkraften und sich in ihrem neuen Alltag, jeder für sich, und beide zusammen mit Tochter Josephine zurechtfinden. "Silvester verbringen wir zusammen. Da fahren wir zusammen in den Ski-Urlaub mit der Kleinen", verriet Steff Jerkel der MZ. Der gelernte Klempner verbrachte zuletzt mit einem Freund einige Tage in Kolumbien.

Peggy Jerofke stellt sich den Fan-Fragen

Bei einem Frage- und Antwort-"Spiel" auf Instagram beantwortet Peggy Jerofke seit Donnerstag (24.11.) einige Fragen ihrer Fans.

Die Community wollte dabei wissen, wie es der Auswanderin mitsamt Tochter Josephine geht. "Danke schön, es geht uns den Umständen entsprechend gut", lautete Jerofkes Antwort. Eine Story weiter gab sie Auskunft dazu, wie der Alltag der Auswanderin im Winter aussieht. "Auch wenn das Lokal geschlossen ist, vergeht, bis man wirklich nichts mehr machen muss, mindestens noch ein Monat. Dann kommt die Weihnachtszeit, dann steht ein neues Projekt an, und dann ist es auch schon wieder Zeit, das Lokal auf Vordermann zu bringen, sich um Personal zu kümmern und so weiter", schrieb Peggy Jerofke ihren Fans auf Instagram.

Ihr sei bewusst, dass viele Zuschauer und Fans auf die Fragerunde gewartet haben. "Ihr habt verständlicherweise sehr viele Fragen. Aber auch ich kann im Moment nicht sagen, wo die Reise hingehen wird", schrieb Jerofke dazu. Ob das Paar 2023 geschäftlich getrennte Wege gehe, könne sie nicht sagen. "Wir müssen im Moment (jeder für sich) erst einmal zur Ruhe kommen. Diese Gespräche werden aber noch stattfinden", versichert Jerofke.

Fragen über Fragen: Was passiert mit dem Haus? Wird es einen neuen Hund geben?

"Wirst du auf Mallorca bleiben?", fragte ein Fan. "Hier und jetzt sage ich definitiv Ja", antwortete Peggy. Ob sie das Haus auch alleine halten könnte, wurde Jerofke zudem gefragt. "Für das Haus haben wir beide hart gearbeitet, und von daher muss es eine faire Lösung für beide Seiten geben." Ein anderer Fan wollte wissen, wie lange die Familie noch in ihrer Villa in Cala Lliteres bleibe. "Auch da müssen wir schauen, was die Zukunft bringt, wie wir es regeln werden. Spätestens, bis es verkauft ist. Das kommende Jahr ist für mich genauso ungewiss wie für euch", lautete die Antwort von Jerofke.

Nach dem Tod von Hündin Kiki fragen die Fans auch, ob sich das einstige Paar einen neuen Hund anschaffen werde. Josephine wünsche es sich sehr, verrät Jerofke auf Instagram. Doch vor Mitte Februar habe die Familie keine Zeit, sich darumzu kümmern. Danach aber wollen Jerofke und Jerkel einer "armen Seele ein neues Zuhause geben".

Was bringt die Zukunft?

Fürs nächste Jahr wünsche sich Josephines Mutter "weniger Probleme (beruflich wie privat)", gibt sie in dem Frage-Antwort-Spiel an. Wovon sie in Zukunft leben werde, wollte ein Fan wissen. Selbstverständlich werde Jerofke wie bisher weiter arbeiten gehen, stellt sie klar. "Ich habe immer gearbeitet und mein eigenes Geld verdient. Ohne Steff wäre ich nicht da, wo ich heute bin, aber mir wurde nichts geschenkt. Wo auch immer die Zukunft hinführen wird, Josephine wird immer (oder ist sie jetzt schon) finanziell abgesichert sein. Und wenn gar nichts mehr geht, gehe ich putzen", betont Jerofke, die nebenbei angibt, dass Jerkels Eltern ebenfalls auf der Insel leben. Nach den vielen Fragen geht es für die Auswanderin in ihren Storys wieder wie gewohnt mit Bildern von Sportmode und Fitness-Kooperationen weiter.