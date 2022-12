Eine der bekanntesten Auswanderer aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" ist am Mittwoch (7.12.) 36 Jahre alt geworden: Jenny "Delüx", die seit Kurzem mit bürgerlichem Namen Jennifer Thiesen heißt. "Oh, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche zu meinem gestrigen Geburtstag. Wir hatten einen echt tollen Tag! Habt eine schöne Zeit. Eure Jenny", mit diesen Worten bedankte sich die Auswanderin am Donnerstag (8.12.) auf Instagram bei ihren Fans.

Sushi, Tapas und ein besonderes Geschenk

Der Jubeltag musste natürlich gefeiert werden. Der MZ hat Jennifer Thiesen verraten, was sie an ihrem großen Tag gemacht hat. "Ich habe mit meinen Freunden (20 Leute) in Artà in der Bar Total gefeiert. Es war ein wunderschöner, super lustiger Abend mit Tapas und Sushi. Eigentlich war es eher nochmal ein schönes Zusammensein mit allen als ein Geburtstag", so die Auswanderin. Das Zusammensein sei ihr besonders wichtig.

Aber auch Geschenke gab es zu ihrem Geburtstag. All ihre Freunde hätten zusammengelegt, damit sich die Boutique-Betreiberin ein ganz besonderes Tattoo stechen lassen kann. "Mein Sohn hat mir vor drei bis vier Jahren ein Bild gezeichnet, welches ich mir gern auf der Haut verewigen lassen möchte", so die Auswanderin, die sich mit ein wenig Schrecken mit der Tatsache konfrontiert sieht, dass es altersmäßig bald auf die 40 zugeht.

Termin schon am Samstag

Lange muss Thiesen nicht mehr warten, bis sie es auf ihrer Haut bewundern kann. Der Termin im Tattoo-Studio ist schon am Samstag (10.12.).

Erst kürzlich verriet die frisch neu verheiratete Auswanderin der MZ, dass sie mit ihrem Partner Achim und Sohn Leon an Weihnachten wie jedes Jahr zu ihrer Familie nach Deutschland fliegen wird. "Die leckere Ente von meiner Mama lassen wir uns nie entgehen", so Thiesen zur MZ. Neu sei in diesem Jahr nur, dass auch ihr Gatte Achim das erste Mal mit Jennifer und ihrem Sohn Leon in Deutschland Heiligabend feiere. Bevor es zu ihrem Elternhaus nach Sachsen-Anhalt geht, machen die drei Thiesens noch einen Abstecher nach Hamburg, der Heimatstadt von Achim. "Wir werden dort die Weihnachtsmärkte unsicher machen."

Ende November hatte das Paar zusammen mit den jeweils zwei Angestellten von Jennifer Thiesens Boutique und Achim Thiesens Schuhladen Leguano in Cala Millor einen Betriebsausflug organisiert. Freunde des Paares betreiben einen Escape Room in Cala Ratjada. Also ging der Betriebsausflug in diesem Jahr dorthin. "Das war mal etwas anderes und es hat uns allen mega Spaß bereitet. Wir mussten gemeinsam Rätsel lösen, um wieder herauszukommen. Danach waren wir noch schön gemütlich zusammen essen", so die Boutique-Betreiberin damals zur MZ. Die Geschäfte der Thiesens eröffnen am 1. April 2023 wieder. Den Winter nutzt die Auswanderin, um die Kollektion für die kommende Saison vorzubereiten.

Vom Nachname Matthias zum Nachname Thiesen

Jennifer Thiesen zog im Jahr 2010 mit 23 Jahren auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen, damals acht Monate alten Sohn. Damals hieß sie noch Jennifer Matthias. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Sie eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Achim Thiesen betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor und ist seit 2017 auf der Insel.

Geheiratet hatte Jennifer Thiesen ihren Achim standesamtlich in Deutschland am 19. August 2022. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober fand die freie Trauung auf Mallorca statt. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Für den Unternehmer war es bereits seine vierte Hochzeit.