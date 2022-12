Der aus dem Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer und Gastronom Steff Jerkel hat sich am Freitag (9.12.) zum zweiten Mal auf Mallorca einer Operation unterzogen. Vor etwa einem Jahr war bekannt geworden, dass der Auswanderer an weißem Hautkrebs leidet. "Nur weil ich es nicht ernst genommen habe. Für eitle Leute würde eine Welt zusammenbrechen. Also lieber mal schauen lassen", schrieb Jerkel im Dezember 2021 zu einem Bild, das ihn mit einer langen Naht auf der Stirn zeigt.

"Ich hatte dieses Mal wieder eine Stelle an der Stirn und am Auge, die allerdings recht klein waren", erzählte er der MZ vor der Operation. Der Auswanderer hat sich daraufhin am Freitag (9.12.) auf der Insel operieren lassen.

Update nach der OP

"Es ging zum Glück recht schnell. Nach zwei Stunden war ich schon wieder draußen. Der Eingriff am Auge ist natürlich blöd, das blutet jetzt. Ich habe mir schon meinen schönen weißen Pullover eingesaut und weil die Stelle angeschwollen ist, sehe ich gerade ziemlich verschwommen. Der Schnitt war offenbar ziemlich tief und sie mussten die Wunde nähen", erzählt der Vater eine Tochter am Freitag.

Zu lange gewartet

Festgestellt worden sei der weiße Hauptkrebs schon vor ein paar Jahren. "Wenn nur kleine Stellen betroffen sind, bekommt man nur eine Salbe und der Krebs geht weg oder wird weg gelasert. Ich habe aber zu lange gewartet damals", so Jerkel. Obwohl die Stelle in seinen Augen gar nicht besonders groß gewesen sei, hatte er schon nach der ersten Operation 2021 am Ende eine riesige Narbe.

"Jetzt meinten die Ärzte, dass es auf der anderen Seite des Gesichts erneut zwei betroffene Stellen gibt, eine davon am Auge. Dort musste die Haut ziemlich tief weggeschnitten werden, daher ist das Auge total zu."

Trennung, gemeinsamer Urlaub, Weihnachtsfest

Währenddessen verbringen Peggy Jerofke und die gemeinsame Tochter Josephine ein paar Urlaubstage in Deutschland. Jerofke und Jerkel hatten vor einigen Wochen nach über 24 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt gegeben. Dennoch will das Paar in diesem Jahr, schon Tochter Josephine zuliebe, gemeinsam Weihnachten feiern. "Wir feiern zusammen mit meinen Eltern und Peggys Mutter. Wir freuen uns riesig auf das Fest, vor allem für unsere kleine Tochter. Nur Kiki wird fehlen", sagte Steff Jerkel kürzlich. Der Hund war im September gestorben. "Wir werden Weihnachten unsere Probleme beiseite stellen und genießen das Weihnachtsfest", so Jerofke. Die Eltern der vierjährigen Josephine wollen sich gegenseitig sogar beschenken.

Auch Einblicke in die festlich dekorierte Luxusvilla in Cala Lliteres gaben die beiden der MZ. "Ich liebe Weihnachten. Als Kind war bei mir Zuhause auch immer alles geschmückt. So bin ich aufgewachsen", so Deko-Liebhaberin Peggy Jerofke vor Kurzem.

Alles über die beliebten Auswanderer aus Cala Ratjada

Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. 2018 wurde die gemeinsame Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki", das seit Ende Oktober in der Winterpause ist.

Bis vor Kurzem gehörten Peggy und Steff zu den Auswanderern von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wurde. Wie oft das nun getrennte Paar künftig gezeigt wird, ist unklar. Zumindest mit Jerofke fanden vor Kurzem schon neue Dreharbeiten statt. Das Kamerateam begleitete die sportafine Auswanderin unter anderem ins Fitnessstudio. Auch mit Jerkel sollen bald noch Szenen gedreht werden, erzählt er der MZ.