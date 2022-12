Steff Jerkel ist unglaublich glücklich: Seine Golftasche ist wieder aufgetaucht. Der aus dem Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer und Gastronom hatte am Sonntag (18.12.) in einem Moment der Unachtsamkeit die Tasche verloren. Jerkel hatte sie kurz beiseite gestellt, während er Müll aus seinem Auto lud und ließ die Tasche dann bei den Müllcontainern stehen. Zwar bemerkte der Auswanderer seinen Fehler schnell und fuhr zurück, aber die Golftasche war bereits verschwunden. "Das ist ein Albtraum für mich", sagte Jerkel der MZ. Die Golftasche habe höchstens 15 Minuten bei den Müllcontainern gestanden.

Jerkel war besonders unglücklich, da er sich die Tasche erst kürzlich zugelegt hatte, genau nach seinen Wünschen. Sämtliche Schläger waren "gefittet", also für Jerkel maßgefertigt. Aber gerade deswegen hatte er von Anfang an Hoffnung, denn die Golftasche sei "sehr speziell" und die Golfwelt auf der Insel sehr klein.

Damit sollte Jerkel recht behalten. "Ein Bekannter von mir, der gut vernetzt ist, hat sich ein bisschen umgehört", erzählt er der MZ. Dabei sei dann die Golftasche aufgetaucht. Die Finder hätten sich erst gar nicht getraut, sie ihm zu bringen. "Dabei war das für mich kein Diebstahl, die Tasche lag ja fünf Meter neben dem Müllcontainer", sagt er. Er hätte den Findern eine Belohnung gegeben und sei jetzt "happy", die Tasche wiederzuhaben.

Alles über die beliebten Auswanderer aus Cala Ratjada

Jerkel war bisher in "Goodbye Deutschland" normalerweise mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Peggy Jerofke zu sehen. Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. 2018 wurde die gemeinsame Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki", das seit Ende Oktober in der Winterpause ist.

Im November gaben Jerkel und Jerofke nach über 24 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Dennoch will das Paar in diesem Jahr, schon Tochter Josephine zuliebe, gemeinsam Weihnachten feiern. "Wir feiern zusammen mit meinen Eltern und Peggys Mutter. Wir freuen uns riesig auf das Fest, vor allem für unsere kleine Tochter. Nur Kiki wird fehlen", sagte Steff Jerkel kürzlich der MZ. Der Hund war im September gestorben.

Bis vor Kurzem gehörten Peggy und Steff zu den Auswanderern von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wurde. Wie oft das nun getrennte Paar künftig gezeigt wird, ist unklar. Zumindest mit Jerofke fanden vor Kurzem schon neue Dreharbeiten statt. Das Kamerateam begleitete die sportaffine Auswanderin unter anderem ins Fitnessstudio. Auch mit Jerkel sollen bald noch Szenen gedreht werden, erzählt er der MZ.