Trotz Trennung: Die beiden in Cala Ratjada ansässigen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke befinden sich nach dem gemeinsamen Weihnachtsfest aktuell samt Tochter Josephine im Ski-Urlaub in Ischgl. Im November war bekannt geworden, dass sich das Auswanderer-Paar nach über 24 gemeinsamen Jahren getrennt hatte. Trotzdem sah man die Auswanderer danach weiterhin auf gemeinsamen Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken, fast, als wäre nie etwas gewesen.

Alles so harmonisch

"Wir verstehen uns echt gut, und für die Kleine ist es auch klasse so", sagt Jerkel der MZ am Mittwoch (28.12.). Auch Peggy Jerofke antwortete bei einem Fragen-und-Antworten-Spiel auf Instagram am Mittwoch auf die Frage, ob sie es nicht komisch finde, mit Steff zusammen im Urlaub zu sein: "Nein, verstehe, ehrlich gesagt, die Frage nicht."

Um unterdessen kursierende Gerüchte aus der Welt zu schaffen, hat die MZ bei den Auswanderern noch einmal ganz direkt nachgefragt, ob es ein Liebes-Comeback gibt:

"Nein, noch kein Comeback. Nur Freunde", lautete Jerkels Antwort. 2022 sei für ihn geschäftlich zwar sehr erfolgreich gewesen, "ansonsten aber ein Desaster". Damit spielt er neben der Trennung von seiner langjährigen Partnerin auch auf den Tod der Familienhündin Kiki an. Auch gesundheitlich lief es für den Auswanderer zuletzt nicht rund. Erst kürzlich wurde er nach einer Krebs-Diagnose zum zweiten Mal im Gesicht operiert. Wenig später war es plötzlich das Knie, das ihm Probleme machte.

In dem sozialen Netzwerk Instagram lobten die Fans von Peggy Jerofke nun auch, dass das getrennte Paar so harmonisch miteinander umgehe.

Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. 2018 wurde dann die gemeinsame Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki", das seit Ende Oktober in der Winterpause ist. Mittlerweile ist auch bekannt, dass das Martiki im Frühjahr 2023 wiedereröffnet.

Bis vor Kurzem gehörten Peggy und Steff zu den Auswanderern von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wurde. Wie oft das nun getrennte Paar künftig gezeigt wird, ist unklar. Zumindest mit Jerofke fanden vor Kurzem schon neue Dreharbeiten statt. Das Kamerateam begleitete die sportaffine Auswanderin unter anderem ins Fitnessstudio. Auch mit Jerkel sollen bald noch Szenen gedreht werden, erzählt er der MZ vor einigen Wochen.