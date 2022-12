Nach den Weihnachtsfeiertagen steht auch für die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer der Jahreswechsel an. Sie haben uns verraten, wie und wo sie Silvester in diesem Jahr feiern und was sie sich für 2023 vornehmen:

Caro und Andreas Robens

"Wir werden nichts Großes machen. Genaue Pläne gibt es noch nicht. Vermutlich werden wir aber mit Claudia Runggaldier gemütlich feiern und Raclette oder Fondue machen", so Caro Robens. Runggaldier ist, ähnlich wie die beiden Bodybuilder Andreas und Caro Robens, als Hochzeitsplanerin in dem Auswanderer-Format bekanntgeworden und wohnt nicht weit von dem Paar entfernt.

Den Betreibern des Iron Gym in Arenal bedeutet Silvester "nicht wirklich viel", erzählen sie. "Von diesen gezwungenen Partys halten wir nichts. Spontan und ungezwungen ist meist viel besser."

"Mehr leben"

Für das kommende Jahr hat sich das Paar vorgenommen, mehr zu leben, öfter in den Urlaub zu gehen und mehr zu unternehmen. Wie es sich für die Fitness-Begeisterten gehört, darf auch die Strandfigur bei den Vorsätzen für 2023 nicht fehlen: "Wir wollen wieder richtig Gas beim Training geben", kündigt Caro Robens an. Ihr Mann Andreas wünsche sich nach wie vor, dass aus dem geplanten Outdoor-Projekt, dem Muscle Beach, etwas wird. "Ansonsten werden wir uns sehr aufs Gym konzentrieren. Es sollte definitiv nicht langweilig werden", verspricht Caro.

Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Die beiden in Cala Ratjada ansässigen Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke befinden sich samt Tochter Josephine schon seit einigen Tagen im Ski-Urlaub in Ischl. Dort werden sie, trotz Trennung, auch gemeinsam den Jahreswechsel feiern. "Freunde von uns haben ein großes Penthouse hier. Dort werden wir essen und vorfeiern. Gegen 0 Uhr feiern wir dann auf dem Dorfplatz in Ischgl ins neue Jahr. Alle, die Lust haben, ziehen dann noch weiter", so Jerkel. Da Josephine in den vergangenen Jahren noch zu klein gewesen sei, habe das Paar die Feierei inklusive Ski-Urlaub einige Jahre lang ausgesetzt. "Wir lieben Ski-Urlaub und Silvester im Schnee aber", stellt der Auswanderer klar.

Gesundheit und Privatleben in den Griff bekommen

Auch er hat sich einige Vorsätze für 2023 gemacht: "Ich will meine Gesundheit und mein Privatleben in den Griff bekommen." Jerkel wurde erst kürzlich nach einer Hautkrebs-Diagnose zum zweiten Mal im Gesicht operiert. Im November war zudem bekanntgeworden, dass sich das Auswanderer-Paar nach über 24 gemeinsamen Jahren getrennt hatte. In den Storys und Beiträgen in dem sozialen Netzwerk Instagram machen die beiden den Eindruck, als seien sie längst wieder zusammen. Dass es (noch) kein Liebes-Comeback gab, bestätigte Jerkel am Mittwoch (28.12.) auf MZ-Anfrage.

Das Jahr 2022 sei für Jerkel geschäftlich zwar sehr erfolgreich gewesen, "ansonsten aber ein Desaster", kommentiert Jerkel, der damit neben der Trennung von seiner langjährigen Partnerin auch auf den Tod der Familienhündin Kiki anspielt.

"Das wichtigste Jahr in meinem Leben"

Jerkel steht dem Jahr 2023 dennoch positiv gegenüber: "Ich glaube, es wird das wichtigste Jahr in meinem Leben: privat, geschäftlich und gesundheitlich."

Und Peggy Jerofke? Für sie war, verrät sie der MZ, Silvester früher etwas ganz Wichtiges, ähnlich wie Geburtstage oder Weihnachten. "Jetzt nehme ich es nicht mehr ganz so wichtig." Vorsätze habe die Mutter einer Tochter nicht. Fürs neue Jahr wünsche sie sich dennoch "mehr Ruhe, beruflich wie privat". Es werde sich zeigen, wie es in beiden Bereichen weitergehe.

Sohel Abdoulkhanzadeh

Sohel Abdoulkhanzadeh, der Betreiber der Cocktailbar Chucca an der Playa de Palma, wird das Lokal am Silvesterabend für seine Gäste und Freunde öffnen. "Wir werden super leckeres Finger-Food anbieten und freuen uns schon, mit Freunden und Kunden zusammen zu feiern", so der Auswanderer. Silvester bedeute für ihn, dass man nochmal das ganze vergangene Jahr Revue passieren lässt und sich Gedanken darüber macht, was gut war oder besser geht. Auch, was er 2023 anders machen will, überlegt er sich dabei.

"Ich setze mir jedes Jahr neu Ziele. Ich möchte das komplette kommende Jahr sportlich aktiv durchziehen, ohne längere Pausen zu machen", verrät er. Auch, dass ihm das neue Jahr wieder eine tolle neue Saison beschert, erhofft er sich. "Wir haben ein tolles Team."

Sascha Winkels, Deniz Gülpen mit Tochter Kiana

Auch die Betreiber des "Up Up" an der Playa de Palma verbringen den Jahreswechsel auf der Insel. "Wir sind zwar auf Partys eingeladen. Da wir in diesem Jahr aber keinen Hundesitter haben und unserer Hunde nicht alleine lassen wollen, wenn es böllert, werden wir zu Hause feiern", so Winkels.

Fragt man ihn und seine Partnerin und Ziehtochter nach Vorsätzen für 2023, fallen den Auswanderern gleich eine ganze Reihe an Dingen ein:

Deniz Gülpen etwa hat seit 2015 keinen Sport mehr gemacht. "Ich habe mir vorgenommen, 2023 endlich wieder damit anzufangen. Auch will ich mehr Zeit mit meiner Tochter Kiana verbringen und Mallorca noch besser erkunden." Auf der Liste der Vorsätze steht zudem, die Spanischkenntnisse zu verbessern und die Flugangst der Auswanderin zu bekämpfen, damit die Familie bald wieder gemeinsam nach Deutschland fliegen kann.

Sascha Winkels möchte sich 2023 einen Traum verwirklichen und ein Boot kaufen. "Außerdem möchte ich mich mehr um Menschen kümmern, denen es nicht so gut geht. Das habe ich auch in den letzten zwanzig Jahren in Deutschland gemacht", erzählt er der MZ.

Und Gülpens Tochter Kiana? Die möchte ein neues Instrument lernen, ihr Buch zu Ende schreiben und damit auf Comic Cons gehen.

Bitte kein Feuerwerk!

Für 2023 wünschen sich die Auswanderer weiterhin viele nette Gäste im Up Up. "Unsere Kunden dürfen sich 2023 auf ein volles Programm freuen, mit Lesungen, Live Musik, unsere Sundowner-Parties, und natürlich auf unser altbewährtes Gulasch", so Winkels, der zum Jahreswechsel dazu aufruft, das Wohl der Tiere im Hinterkopf zu behalten. "Haustiere und auch Wildtiere bekommen Angst, laufen weg, verirren sich oder sterben sogar. Bitte denkt an die Tiere und macht kein Feuerwerk! Lasst es doch ordentlich mit eurer Party krachen ohne Böller."

Marion Pfaff ("Krümel")

Die Betreiberin von Krümels Stadl in Peguera organisiert in ihrem Lokal zum ersten Mal in zwölf Jahren eine Silvester-Party und hat schon zahlreiche Reservierungen. "Leider können wir selbst nicht daran teilnehmen, da wir Silvester dieses Jahr mit guten Freunden in der Schweiz verbringen werden. Wir werden gemeinsam Raclette machen und um Mitternacht ein Feuerwerk zünden und die Korken knallen lassen und vielleicht noch ein bisschen in einer Disko tanzen", erzählt Pfaff der MZ.

Silvester bewusst zu feiern und selbst Raketen zu zünden, sei ihr wichtig. "Wir haben verschiedene: Eine steht für Erfolg, eine für Gesundheit, eine für die Liebe. Die scheißen wir einzeln in den Himmel. Da sind wir ein bisschen abergläubisch", verrät die Bar-Betreiberin.

Der Vorsatz für das Jahr 2022, den Stadl nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder zur alten Stärke zurückzuführen, habe sich mehr als nur verwirklicht. "Es war eine gigantische Saison. Man kann sagen die beste in zwölf Jahren. Daran wollen wir im nächsten Jahr anknüpfen."

Liebe und Gesundheit

Natürlich hätte Pfaff auch Vorsätze für 2023. "Liebe und Gesundheit für die Familie steht an erster Stelle. Auf dass alles so harmonisch weiterlaufen wird bei uns als Familie." Im Stadl werde es neue Künstler und Acts geben und schon ab Beginn des kommenden Jahres einige optische Veränderungen. Zudem will sich Pfaff einen Kindheitstraum erfüllen, über den sie aber nichts weiter verrät. "Und auch 2023 werden wir in dem ein oder anderen TV-Format bei den Zuschauern durch das Wohnzimmer flimmern."

Sascha Thielen

Der mit seinem Lokal "Red Rubber Duck" ebenfalls in Peguera ansässige Auswanderer Sascha Thielen wird Silvester mit Freunden und neuen Geschäftspartnern feiern. "Wir gehen schön essen und danach lassen wir das Jahr in Port Andratx ausklingen", verrät er der MZ. Mit im Lokal arbeitet auch Thielens Partnerin Kathrin Westenburger.

Neuer Look fürs Lokal

"Silvester bedeutet uns dieses Jahr sehr viel, weil es für uns geschäftlich ein Neustart beziehungsweise eine Umstrukturierung wird. Wir werden unserer Bar noch einmal einen neuen Look verpassen und einiges Neues, Innovatives ausprobieren. Die Gäste können gespannt sein."

Der Vorsatz des Paares für 2022 habe sich erfüllt. "Wir haben nach der Pandemie wieder Fuß auf der Insel gefasst", erzählt Thielen, der sich auch freut, mit seiner Frau privat wie beruflich ein tolles Team zu sein.