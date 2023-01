Wirbel um Promi-Paar Peer und Janni Kusmagk: Fast wäre die Bilderbuch-Auswandererfamilie zum Jahresende von Mallorca zurück nach Deutschland gegangen. Denn in ihrer Finca im Inseldorf Santa Maria bei Palma de Mallorca fühlten sich die beiden nicht mehr wohl. Letztlich wurde es dann aber doch ein Umzug in den Inselnorden, an ein Dorf an der Küste, das die Promis zum Schutz ihrer Privatsphäre aber nicht namentlich nennen wollen. Im Netz sorgte die Nachricht für viel Interesse bei den Fans des Schauspielers und der Profisurferin.

Fragen über Fragen

Warum seid ihr umgezogen? Was ist mit eurer schönen Finca? Zahlreiche Follower des Promi-Paares wollten es genauer wissen. "Mein Postfach überhäuft sich gerade mit solchen Fragen", postete Janni Kugsmagk jetzt - und ließ dann auch eine ausführliche Erklärung folgen: "Natürlich war es echt krass, weil wir so viel Arbeit und Liebe reingesteckt haben, aber es war ein Kampf gegen Windmühlen, dort zu sein", schreibt sie in ihrem Post über die alte Finca in Santa Maria.

"Das Haus hatte eine lange und turbulente Vorgeschichte und dadurch sehr vorbelastete Energie... Wir haben diesen Kampf am Ende aufgegeben", so Janni Kugsmagk weiter. Man sei sogar kurz davor gewesen, nach Potsdam zurückzukehren. "Im November haben wir dann aber dieses Haus am Meer gefunden, im Norden von Mallorca, in einem ganz kleinen Dorf direkt am Strand und sind gerade umgezogen."

Die Hühner, die auf der alten Finca und auch auf den Fotos in den sozialen Medien des Paares stets sehr präsent waren, konnten nicht mitkommen. "Wir haben eine wundervolle Frau kennengelernt, die sich hier auf Mallorca für Tiere engagiert und eine kunterbunte Farm hat. Sie hat auch unsere Hühner aufgenommen und wir kommen einmal in der Woche vorbei um Tiere zu füttern und alle zu besuchen", so Janni Kusmagk weiter.

"Schönster Ort der Welt"

Peer Kusmagk ist deutschen Fernsehzuschauern unter anderem aus der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (2001–2003), als Moderator von „Deutschland sucht den Superstar – das Magazin“ (2003–2004) und als Gewinner und Dschungelkönig des Reality-Formats „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2011) bekannt. Seine Frau Janni lernte er 2016 in dem RTL-Format „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ kennen. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder.

In einem MZ-Interview im Oktober 2021, kurz nach ihrer Auswanderung auf die Insel, verrieten die beiden, dass es schon lange ihr Traum war, am Meer zu leben. Nach vielen Reisen durch die ganze Welt hätten sie gemerkt, dass Mallorca für sie zum Leben "der schönste Ort der Welt" ist. "Wir wollen wirklich dort ankommen. Dauerhaft zu reisen, wird mit Kindern irgendwann zu viel und ist auch nicht gut für die Umwelt. Mit Mallorca haben wir den Ort gefunden, der alles zusammenbringt, sodass man gar nicht mehr groß reisen muss", sagte Janni Kusmagk damals.

Wenn der Klimawandel zum Nachdenken anregt

Ein Jahr später, bei einem MZ-Interview im Herbst 2022, klang Peer Kusmagk, der mittlerweile hauptsächlich als Life-Coach arbeitet und vor Kurzem sein erstes Retreat an der Ostküste organisiert hat, schon nachdenklicher. Vor allem wegen der Auswirkungen des Klimawandels, die Mallorca einen Rekord-Hitzesommer bescherten. "Das hat uns sehr zum Nachdenken darüber gebracht, ob Mallorca langfristig der richtige Ort für uns ist. Kann man hier in 20 Jahren, wenn die Kinder groß sind, überhaupt noch leben?", so der Deutsche.

Doch noch nicht ganz am Meer

Auch seine Standortwahl auf der Insel stellte er damals subtil infrage: "Auf unserer Finca in Santa María del Camí sind wir noch ein ganzes Stück weg vom Meer. So richtig am Meer angekommen sind wir daher noch nicht." Das dürfte sich in ihrem neuen Heim nun ändern. Schon beim Interview hatte Kusmagk angedeutet, dass er gerne mehr Zeit im in der Bucht von Alcúdia verbringen würde.

Doch nicht die Endstation?

Dennoch kommen immer wieder auch Zweifel auf, ob sich die Weltenbummler tatsächlich für immer auf der Insel niedergelassen haben. Bei Instagram steht in der Bio von Janni Kusmagk: "Mallorca…next stop?" So ganz scheint sie das Reisefieber also nicht verlassen zu haben.