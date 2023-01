Meist sind es Alltagsprobleme, über die die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer auf Mallorca berichten. Schimmel in der Wohnung hier, ausbleibende Kunden im Geschäft dort. Doch hinter den Protagnisten stecken oft ziemlich einmalige Storys. Die MZ hat die außergewöhnlichen Liebesgeschichten von Jenny "Delüx" und Achim Thiesen, Caro und Andreas Robens sowie Tamara und Marco Gülpen zusammengefasst.

Nach dem ersten Date zusammengezogen: die Robens

Caro und Andreas Robens waren 2010 Kollegen in der Diskothek Oberbayern an der Playa de Palma. "Andreas hat dort an der Tür beziehungsweise Kasse gearbeitet, ich als Kellnerin", erzählt Caro Robens der MZ. Mitte Mai seien beiden dann mit den Kollegen frühstücken gegangen und hätten sofort gemerkt, dass sie sich gut verstehen. "Wir haben uns dann für den nächsten Tag am Strand verabredet. Noch am selben Tag ist Andreas bei mir eingezogen", erinnert sich Caro Robens. Von diesem Tag an habe das Paar zusammen gewohnt und sei unzertrennlich gewesen. "Das hat sich bis heute auch nicht geändert", so Caro Robens weiter.

Nur zwei Monate später hielt Andreas Robens um ihre Hand an, im Dezember 2010 heirateten die beiden schließlich das erste Mal. Zu ihrem zehnten Hochzeitstag 2020 wiederholten sie das Ehegelöbnis. Die dritte Hochzeit der Betreiber des Fitnessstudios Iron Gym in Arenal ist bereits für 2030 geplant.

Den Chef geheiratet: die Gülpens

Auch Tamara und Marco Gülpen haben anfangs zusammen gearbeitet, wenngleich in einem anderen Verhältnis. Er war der Chef Hostal Playa de Palma, sie die Angestellte. Beide trennen 27 Jahre. Im Frühjahr 2016 heuerte Tamara bei ihrem heutigen Ehemann an. “Ich dachte mir, 'was ist das für ein Obermacho?", beschreibt sie ihren ersten Eindruck von damals. Marco Gülpen war zu dem Zeitpunkt noch mit einer Nacktsängerin zusammen, Tamara Gülpen hatte sich damals gerade getrennt und von den Männern die Nase voll.

"Es waren einfach zwei ganz unterschiedliche Welten: Marco stand mitten im Leben und wohnte jahrelang in einer Großstadt in Deutschland, ich war das Mädchen aus dem Dorf", so Tamara Gülpen, die aus dem Saarland kommt. Bis August lief die Arbeit normal. Wegen Probleme bei der Wohnungssuche übernachtete Tamara Gülpen zeitweise im Hotel - jedoch alleine.

Erst bei einer gemeinsamen Fahrt zum Flughafen kamen beide ins Gespräch und fanden gemeinsame Interessen. Es knisterte und sie verabredeten sich. 2018 heiratete das Paar, im September 2019 kam Sohn Giulio auf die Welt.

Erst Trauzeugin, dann Braut: Jenny "Delüx"

Jenny "Delüx" ist sozusagen aufgestiegen, von der Trauzeugin zur Braut ihres aktuellen Ehemanns. 2010 kam die junge Dame aus Bad Schmiedeberg gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Jens Büchner und Sohn Leon auf die Insel. Drei Jahre später trennte sich das Paar, 2018 verstarb Jens Büchner.

Die alleinerziehende Mutter steht weiterhin bei Goodbye Deutschland vor der Kamera und ist mit ihrer Boutique in Cala Millor erfolgreich. Ins Geschäft daneben zogen Achim Thiesen und Freundin Susanne, welche einen Schuhladen eröffneten. Die Nachbarn freundeten sich an. Bei der Hochzeit im Jahr 2019 war Jenny "Delüx" gar die Trauzeugin von Achim Thiesen. Im Oktober 2021 erlag Susanne Thiesen ihrem langen Kampf gegen den Krebs.

Den Verlust des Partners hatten beide nun gemeinsam. Bei einem Frühstück kurz vor Weihnachten 2021 funkte es. "Wir haben gefrühstückt und ich wollte mich verabschieden. Dann haben wir uns umarmt und auf einmal gab es ein seitliches Küsschen, dann ein richtiges. Es ist einfach passiert und dann hat der ganze Körper gekribbelt. Das war ein ganz komisches Gefühl", erzählt Jenny "Delüx" vor der Kamera von Vox. Im vergangenen Sommer heiratete die 36-Jährige den 59-Jährigen. Für Thiesen war es bereits seine vierte Hochzeit. /rp