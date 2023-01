Nach der Folge am 9. Januar dürfen sich Mallorca-Fans des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" schon auf die nächste Inselfolge freuen. Am Montag (23.1.) zeigt Vox um 21.35 Uhr neue Geschichten von Mallorca-Auswanderern und solchen, die es vielleicht noch werden wollen. Die Folge, die um 20.15 Uhr läuft, hat nichts mit Mallorca zu tun. Ebenso verhält es sich mit der Folge, die um 22.35 Uhr gezeigt wird.

Dazwischen gibt es aber Insel pur: Zu sehen sind darin Jenny Elvers, ihr Ex und der Vater ihres Sohnes Paul, Alex Jolig, sowie dessen Frau Britt Jolig. In der Programmbeschreibung heißt es, dass sich Elvers an einem Wendepunkt in ihrem Leben befindet. Nach der Trennung von Musiker und Mallorca-Fan Marc Terenzi stehen die Zeichen der Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin auf Neuanfang.

Familienzusammenführung auf Mallorca?

In der Folge reist die 50-Jährige gemeinsam mit ihrem Sohn Paul zu ihrem Ex und Pauls Vater, Alex Jolig, auf die Insel. "Jenny und Alex schwelgen in Erinnerungen – was hat damals zur Trennung geführt? Und könnte es nun, über zwanzig Jahre später, eine Familienzusammenführung auf Mallorca geben?", heißt es in der Programmbeschreibung weiter.

Alex Jolig lebt bereits seit zwei Jahren mit seiner Frau Britt unter der mallorquinischen Sonne. Könnte das Inselleben auch etwas für Jenny Elvers und Sohn Paul sein? Britt Jolig arbeitet auf Mallorca im Luxusimmobilienbusiness und hätte sogar eine passende Wohnung für Elvers in petto. Aber wie sieht es mit dem Preis aus? Passt der auch?

Gemeinsam bei "Prominent getrennt"

Im Februar 2022 war Alex Jolig in dem RTL-Format "Prominent getrennt" mit seiner Ex-Freundin Jenny Elvers zu sehen. Der Künstler und Gesellschafter im Motorrad-Business traf damit nach Jahren "öffentlich" wieder auf Schauspielerin, Moderatorin und Reality-Star Jenny Elvers. Vor bereits über 20 Jahren, 2000 war das Paar, nach Joligs Teilnahme an "Big Brother", für nur etwa sechs Monate zusammen. Elvers war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch mit Schauspieler Heiner Lauterbach liiert. Die Moderatorin wurde schwanger (von Jolig), doch nach kurzer Zeit zerbrach die Beziehung wieder. Der gemeinsame Sohn von Jenny Elvers und Alex Jolig, Paul Elvers, ist mittlerweile über 20 Jahre alt. So mancher Fernsehzuschauer mag ihn von seiner Teilnahme an der letzten "Kampf der Realitystars"-Staffel kennen.

Erst im Januar feierte der Auswanderer auf der Insel zusammen mit seiner Frau Britt seinen 60. Geburtstag.

Keine Mallorca-Folgen

Wie erwähnt, läuft vor der Mallorca-Folge eine weitere neue Folge von "Goodbye Deutschland". In der Folge geht es um Familie Töpperwien. Nur noch wenige Wochen, dann wird das Baby, das die Los-Angeles-Auswanderer Nici und Chris erwarten, auf der Welt sein. Aber schon vorher geht es, wie es sich für Auswanderer gehört, turbulent zu: Chris hat Ärger mit einem Hater, seine Mama reist zur Geburt des Babys aus Deutschland an und beim Streichen des Kinderzimmers bekommt er sich mächtig mit Frau Nici in die Wolle.

Die Folge, die nach der Mallorca-Folge um 22.35 Uhr läuft, ist eine Wiederholungsfolge. Die Erstausstrahlung war im März 2022. Es geht um zwei Familien. "Familie Conrad will in Schweden neu starten. Alex bietet Foto-Touren zu den Nordlichtern an. Aber die Buchungen bleiben aus und das Geld wird knapp. Laetitia und Philip Hahn haben eine besondere Begabung: Klavierspielen. Die Geschwister haben es schon auf internationale Bühnen geschafft. Jetzt die große Chance: eine Kreuzfahrtkette will sie vielleicht unter Vertrag nehmen. Auf einer Kanaren-Rundreise sollen die zwei ein Probekonzert spielen", heißt es in der Programmbeschreibung.