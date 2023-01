Erst wollten sie gar kein Hotel aufmachen, sahen sich dann aber doch dazu "gezwungen". Seit Mai 2019 betreiben die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer Yvette und Georg Nowak nun das Can Sull in Cas Concos. Nun ist es ein Restaurant, das das Auswanderer-Paar am 1. Februar eröffnen wird – obwohl auch das eigentlich auch gar nicht geplant war.

Im Herbst 2022 hatte das Paar an der Plaça de Peralada in Felanitx ein typisch mallorquinische Haus gekauft, in dem zuvor über 20 Jahre lang das Restaurant Estragon untergebracht war. Aufmerksam geworden waren die Auswanderer auf das Lokal, da sie seit August 2020 ganz in der Nähe leben. "Vorher hatten das Lokal eine Deutsche und ein Spanier betrieben. Es gab mallorquinisch-spanische Küche", so Yvette Nowak. Während der Pandemie hätten die Vorbesitzer das Lokal dann geschlossen.

Endlich ein gutes Restaurant in Felanitx?

Die Auswanderer schlugen zu. "Es gibt in ganz Felanitx zwar Pizzerien, aber kein gutes Restaurant. Das sagen viele hier. Das Haus haben wir gekauft, weil es eine Restaurantlizenz hat. Freunde von uns, die bereits fünf Restaurants in Paris hatten, nun aber nach Mallorca ausgewandert sind, sollten ein neues Lokal darin aufmachen", erklärt sich Auswanderin Yvette Nowak gegenüber der MZ am Telefon. In dem Haus befinden sich über dem Restaurant auch zwei Apartments.

Seit September 2022 kein Lebenszeichen

Die wollten die Nowaks vermieten. Sie fanden die Idee ihrer Bekannten gut, in dem Ort ein Restaurant zu eröffnen. Doch ihre Bekannten ließen die Nowaks kurzerhand im Stich. "Seit September 2022 habe ich nichts mehr von ihnen gehört", so Nowak.

Eigentlich hatte Auswanderin Yvette Nowak schon im letzten MZ-Interview angekündigt, dass sie künftig weniger arbeiten wollte. Im Can Sull, das sechs Doppelzimmer bietet, kümmert sich Yvette Nowak unter anderem um die Gästebetreuung und das Frühstück. Ihr Mann Georg nimmt Buchungen entgegen oder pflegt die sozialen Netzwerke. Das Hotel ist, bis auf den November, eigentlich ganzjährig geöffnet. Nur in diesem Jahr habe das Paar es die Wintermonate über zugelassen, um sich um den Umbau des Restaurants zu kümmern. Am 1. März eröffnet das Can Sull wieder.

Doch nicht weniger Arbeit

Eines ist klar: Der Plan, beruflich kürzerzutreten, ging für Yvette Nowak damit nicht auf. "Auf einmal hatte ich ein Restaurant, um das ich mich kümmern musste", erzählt die 52-Jährige. Einen Monat vor der Wiedereröffnung des Hotels eröffnet am 1. Februar also das "Estragon" unter altem Namen, aber mit einem anderen Konzept wieder.

Schon optisch sei das Restaurant an das Biohotel angelehnt. Die Wände sind in Naturfarben gestrichen. "Von einem anderen Haus hatten wir noch alte Balken übrig, die haben wir für Tische genommen", so Yvette Nowak. Nachhaltigkeit seit dem Paar auch in dem neuen Restaurant wichtig. Neben Bio-Wein und französischen Weinen versucht das Paar, auch andere Bioprodukte zu verwenden. "Qualität statt Quanitität ist uns allen total wichtig. Wir haben ebenfalls in Felanitx ein Fincagelände gekauft, auf dem wir selbst Obst und Gemüse anbauen wollen. Daneben werden wir Produkte von Bauern aus dem Ort hinzukaufen, die ohne Maschinen arbeiten", so die gelernte Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin.

Sie alle sind mit im Team

Das Koch-Team ist dreiköpfig: Küchenchef ist René Neuber. Auch Milko González, ein Peruaner mit japanischen Wurzeln, sowie Maru Rodríguez, eine Argentinierin, die Patisserie gelernt hat und viel Veganes und Vegetarisches kocht, sind bei dem neuen Projekt dabei. Welche Gerichte genau es geben wird, wird Neuber erst in den kommenden Tagen entscheiden – auch je nach Feedback der Gäste. Es gebe aber, so Nowak, sowohl Frühstück als auch Mittag- und Abendessen. Das Estragon öffne donnerstags bis montags, jeweils von 8.30 bis 15 Uhr und dann wieder von 18 Uhr bis 23 oder 0 Uhr.

Auch drei Service-Kräfte und ein Barmann sind mit im Team. Georg Nowak wird sich, wie schon im Biohotel, auch im Restaurant um die Buchhaltung kümmern. "Ich bin im Prinzip nur da, um zu kontrollieren, dass alles harmonisch ist, und nehme etwa auch Anregungen der Gäste entgegen."

Vox ist auch wieder mit dabei

Zur großen Eröffnung am 1. Februar wird dann auch das Drehteam von Vox anwesend sein. Bereits vor einigen Wochen hatte das Drehteam die Nowaks auf das Finca-Gelände begleitet. Zu sehen waren die Nowaks zuletzt im Juli in dem beliebten Auswanderer-Format.

Das ist die Geschichte der Nowaks

Yvette und Georg Nowak sind Ende 2018 auf die Insel ausgewandert. Dass das Paar fest auf Mallorca leben würde, war ursprünglich gar nicht geplant. "Mein Mann ist quasi auf Mallorca groß geworden, hat hier schon seinen ersten Geburtstag gefeiert. Seine Eltern hatten über 20 Jahre lang ein Haus in Cala d'Or. Eigentlich hatten wir uns das Hotel, in dem jetzt das Can Sull ist, gekauft, um eine Ferienwohnung für uns zu haben, die wir vermieten wollten, wenn wir einmal nicht da sind." Erst nach dem Kauf des Gebäudes habe das Paar erfahren, dass die Balearen-Regierung keine weiteren Lizenzen mehr zur Ferienvermietung für derartige Immobilien vergeben würde. Ihr Ingenieur machte sie darauf aufmerksam, dass sie wegen der Grundstückgröße aber ein Hotel daraus machen könnten. Damit hatte das Paar auch einen Grund, auszuwandern. Anfangs lebte das Paar einige Monate lang mitten auf einer Baustelle. Seit Mai 2019 ist das Can Sull in Cas Concos offiziell für Besucher geöffnet.