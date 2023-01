Es geht wieder einmal rund in Cala Millor in der berüchtigten "Goodbye Deutschland"-Straße, die offiziell Carrer Binicanella heißt: Die Bar95 by Michi der Auswanderer-Familie Wienhusen, die man auch aus dem Vox-Format kennt, ist seit Donnerstag (26.1.) definitiv geschlossen.

Nach einer Silvester-Party soll das Lokal im Januar, wie ein der MZ bekannter Resident schildert, tageweise mal geschlossen, mal geöffnet gewesen sein. Vor Ort gesehen wurde seither sporadisch nur noch Frank Wienhusen.

Wienhusen war im Mai 2021 gemeinsam mit seiner Frau Michaela (Michi) und den Kindern des Paares aus dem Rheinland nach Mallorca gezogen. In dem bei Deutschen beliebten Urlaubsort übertrug die Familie in der Sportbar unter anderem Fußballspiele.

Das erste Jahr sei aufregend gewesen, wobei man zufrieden sei, erzählten die Auswanderer der MZ damals. „Die Wintermonate über war es ruhig, aber es sind trotzdem einige Gäste gekommen“, so Michi Wienhusen, die sich schon damals über die Erneuerung der Straße vor dem Lokal freute.

Vor der Saison 2022 hübschten die Auswanderer ihr Lokal dann sogar noch auf. „Wir haben die Bar neu gestrichen und die Decke über der Bar erneuert“, erzählte Michi Wienhusen, die schnell zugesagt hatte, als der Immobilienmakler ihr das Lokal in der „Goodbye Deutschland“-Straße anbot.

Der Umwelt Gutes tun

Im Sommer 2022 starteten die Auswanderer gemeinsam mit Freunden in Cala Millor eine Müllsammelaktion. "Hintergrund ist, dass meine Kinder letztens in der Natur gesehen haben, wie dreckig es teilweise ist, und sich einen Kopf gemacht und mit Freunden darüber unterhalten haben", berichtete Wienhusen in Sprachnachrichten damals. Gemeinsam mit einer Freundin, die Ähnliches erlebt hat, sei die Idee entstanden, Sammelaktionen ins Leben zu rufen. "Wir wollen das jetzt öfter machen", so die Wirtin.

Keine Saison 2023 für die Auswanderer?

Die Saison 2023 wäre nun die dritte für das Paar und die Bar95 gewesen. Ob es dazu kommt, ist fraglich. Zu den Gründen der Schließung der Bar wollte sich Michi Wienhusen gegenüber der MZ trotz mehrmaligem Nachfragens in den vergangenen Wochen nicht äußern. Im Raum stehen Zahlungsschwierigkeiten.

Auch auf den Seiten und Profilen der Bar95 in den sozialen Netzwerken passiert schon seit einigen Wochen nichts mehr. Auf Instagram wurde vor über fünf Wochen zuletzt die Übertragung eines Fußballspiels angekündigt. Die letzten Veröffentlichungen auf Facebook sind sogar von Ende Oktober 2022.

Möbel wurden abgeholt

Nach MZ-Informationen holten Mitarbeiter des Lieferanten Salitos am Donnerstag (26.1.) einige Möbel in dem Lokal ab. Lokal-Besitzer, Toni Oliver ließ zudem die Schlösser austauschen, wie er gegenüber der MZ bestätigte. Ein Zettel, dass die Bar von nun an geschlossen ist, hängt nicht am Lokal.

"Die beiden schulden mir viel Geld, circa 15.000 Euro", so Oliver zur MZ. Über ein halbes Jahr lang hätten sie keine Miete und auch keine Nebenkosten gezahlt, so sein Vorwurf. "Wenn sie das Geld auftreiben, können sie wieder ins Lokal. Bisher konnte ich aber nicht einmal mehr mit ihnen sprechen", so Toni Oliver.