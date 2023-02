Die von Iris Klein kürzlich angekündigte Aussprache mit ihrem Noch-Ehemann Peter soll laut Medienberichten bereits am Freitagabend (3.2.) in einem Hotel stattgefunden haben. Das berichtete zuerst der Sender RTL. Die erste Begegnung nach dem Fremdgeh-Skandal soll "sehr lautstark" und "impulsiv" gewesen sein, gab das Management von Iris Klein auf Anfrage des Senders bekannt. Prinzipiell seien beide aufgrund ihrer langen Ehe an einem Happy End interessiert. Ein Ergebnis konnte bei der Aussprache zwischen der enttäuschten Mallorca-Residentin und dem Begleiter von Lucas Cordalis in den australischen Dschungel bisher aber nicht erzielt werden, hieß es zuletzt. "Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen", so die Aussage des Managements weiter.

Peter Klein und Yvonne Woelke melden sich

Am Sonntag (5.2.) meldete sich dann Peter Klein erstmals nach Tagen der Abwesenheit in dem sozialen Netzwerk Instagram bei seinen Fans: "Hallo ihr Lieben. Ich habe mich jetzt einige Tage nicht gemeldet... bedingt der Situation, in der ich mich gerade befinde, fällt mir dies echt schwer. Ich werde überhäuft mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen, ohne dass ihr wisst, wie die Situation wirklich ist... ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern... der Moment ist allerdings noch nicht gekommen", schreibt er in einer Story.

Enttäuschung bei den Fans

Er könne verstehen, dass seine Fangemeinde aufgrund der derzeitigen Informationen enttäuscht von ihm sei. "Und es macht mich sehr traurig, dass es so gekommen ist... Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber hinter jeder noch so dunklen Wolke verbirgt sich heller Sonnenschein... In guter Hoffnung sage ich 'bis bald'", heißt es in der Veröffentlichung weiter.

Lebenszeichen von der angeblichen Affäre

Auch von der an der Affäre angeblich beteiligten Schauspielerin Yvonne Woelke gab es in der Zwischenzeit ein Lebenszeichen. Am Samstag (4.2.) postete sie ein Foto mit einer Freundin. "Schön, dass man Freunde hat!", schrieb sie dazu. Am Sonntag (5.2.) veröffentlichte sie dann eine neue Story in nachdenklicher Pose mit den Worten "Die Wahrheit... 5.2.2023...". Sie verlinkte RTL Exklusiv und RTL.com. Bisher hatten sowohl Klein als auch Woelke abgestritten, dass sie im Hotel Versace in Australien eine Affäre miteinander begonnen haben. Nun bezog Woelke erstmals explizit Stellung dazu.

Interview am Sonntag soll für Klarheit sorgen

In einem Vorab-Ausschnitt des Gesprächs, das am Sonntag bei "Exklusiv Weekend" auf dem Sender RTL zu sehen sein soll, sagte Woelke deutlich: "Wir hatten keine Affäre! Wir haben nie was miteinander gehabt. Das unterstreiche ich jetzt auch noch mal." Gleichzeitig kritisierte sie, dass alle mitreden wollen und behaupten, sie wüssten über die Geschehnisse Bescheid. "Letztendlich wissen die Wahrheit nur zwei Leute: Peter und ich", betonte die Moderatorin in dem Ausschnitt energisch. Auch für Katzenberger-Mama Iris Klein hat die Dschungel-Begleiterin wenig Mitleid übrig: "Alle sagen: 'Sie ist das Opfer, Peter hat sie betrogen'." Wenn er sie betrogen hätte, dann jedenfalls nicht mit Woelke, betont sie in dem Ausschnitt weiter. Das Interview in voller Länge soll laut RTL am Sonntag (5.2.) um 19.05 Uhr ausgestrahlt werden.

Was bisher passierte

Die Debatte um die mutmaßliche Affäre von Cordalis' Schwiegervater Peter Klein mit der Schauspielerin und Dschungelbegleiterin Yvonne Woelke dominiert seit Wochen die Schlagzeilen. Aufnahmen, die am Dienstag (1.2.) am Flughafen Frankfurt gemacht wurden, zeigten sie in vertrauten Posen und erhitzten die Debatte zusätzlich. Auch ein auf TikTok in Umlauf geratenes Video könnte eine mögliche Liebelei zwischen Klein und Woelke bestätigen. Es soll ebenfalls am Flughafen aufgenommen worden sein. Klein und Woelke befinden sich darin in einem gläsernen Fahrstuhl, der in ein oberes Stockwerk fährt. Kurz bevor der Lift aus dem Bild verschwindet, beugt sich Woelke zu Klein vor. Es sieht so aus, als ob die beiden sich küssen. Während Woelke die Affäre abstreitet, hat sich Peter Klein noch nicht explizit dazu geäußert.

Daniela Katzenberger wieder entspannter

Unterdessen scheint sich die Lage auch bei Iris Kleins Tochter Daniela Katzenbeger zu entspannen. Am Samstagabend (4.2.) veröffentlichte sie noch ein Foto im Bademantel auf ihrem Instagram-Profil. "War jetzt ne Stunde gefühlt bei 100 Grad baden und hab erstmal alle Emotionen der letzten Wochen gekillt und rausgeschwitzt", schrieb die Kult-Blondine dazu und setzte den Hashtag #hirnwäschesozusagen. Später veröffentlichte sie ein Video davon, wie sie am Paseo Marítimo in Palma entlangfuhr. Am Sonntag (5.2.) genoss sie dann offenbar die Sonne an der Playa de Palma mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophie. "Boa tut das gut", schrieb sie dazu.