Bei der TV-Auswandererfamilie Katzenberger hat sich in den vergangenen Tagen bekanntlich sowohl auf Mallorca als auch in Australien und in Deutschland so einiges getan. In aller Kürze zusammengefasst: Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger und Schwiegermutter von Lucas Cordalis, hat sich von ihrem Mann Peter Klein getrennt, nachdem der am Rande des RTL-Dschungelcamps offenbar etwas mit Yvonne Woelke hatte, ihres Zeichens Miss Germany von 1999. Großes Drama, es fliegen die Fetzen.

2022, als die mittlerweile schon sechste Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" entstand, war das alles noch nicht abzusehen. Oder etwa doch? Freundinnen und Freunde der Mallorca-TV-Auswanderer-Unterhaltung schauen am besten genau hin, wenn RTL2 an diesem Montag (6.2.), um 22.15 Uhr sowie um 23.20 Uhr die ersten beiden Folgen ausstrahlt. Daniela Katzenberger bekommt einen Mallorca-Koller Die erste Folge heißt "Happy Birthday, Katze! Die große Geburtstagsüberraschung" (22.15 Uhr). Daniela Katzenberger bekommt darin laut Programmankündigung einen Inselkoller und hat Heimweh nach Leberwurst, Vollkornbrot und den vier Jahreszeiten. Sie möchte eine Wohnung in Deutschland kaufen. Ehemann Lucas Cordalis aber muss erst noch überzeugt werden. "Zum Glück sind gerade Mama Iris und Halbschwester Jennifer zu Besuch. Bei einer ausgiebigen Pediküre bespricht Daniela mit den beiden das Wohnungsthema. Ihre Mutter rät jedenfalls zu einem Zweitwohnsitz. Am besten als Geburtstagswunsch verpackt – immerhin wird Deutschlands Kultblondine 35 und das will groß gefeiert werden" (RTL2). Lucas aber hat andere Pläne und will Daniela eine Reise in das Heimatland seines Vaters, Costa Cordalis, schenken. Waren Iris und Peter Klein noch ein Herz und eine Seele? Was daraus geworden ist, erfahren wir in der zweiten Folge: "Die Katze auf Wohnungssuche in Deutschland" (23.20 Uhr). Daniela, Lucas und Tochter Sophia sind in Deutschland angekommen. Es geht erst auf Wohnungssuche und dann nach Griechenland. Das könnte Sie interessieren: Promis Auf Mallorca gibt es dafür Knast: Daniela Katzenberger spioniert Handy von ihrem Mann Lucas Cordalis aus Promis Von wegen "Weihnachten auf Mallorca ist Horror" – warum Daniela Katzenberger unrecht hat Promis Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger macht auf Instagram erstmal Schluss mit Instagram Daniela allerdings wünscht sich einen "Zärtlichkeiten-Sirtaki". Damit dieser ausgiebig und vor allem in Ruhe genossen werden kann, kommen Oma Iris und Opa Peter mit. Die beiden sollen nämlich auf die kleine Sophia aufpassen." In Athen zeigt Lucas Cordalis sämtliche Sehenswürdigkeiten der Metropole. "Ob es ihm gelingt, seine Frau für die Kultur Griechenlands zu begeistern? Daniela kannte diesbezüglich bislang nur Gyros, Tzatziki und Oliven", formuliert es RTL".